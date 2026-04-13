Starfield sous le feu des critiques depuis son arrivée sur PS5

Le 7 avril dernier, Starfield a officiellement intégré le catalogue PS5. Mais le titre a davantage provoqué la colère des joueurs que la joie, plusieurs d'entre eux allant jusqu'à demander le remboursement de leur achat.

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Starfield injouable sur la console de Sony

Des remboursements demandés par les joueurs

And this right here is why the Switch 2 version of Starfield will probably be cancelled.



The game doesn't even run properly on a PS5 Pro lol. https://t.co/6IURvNfjlx — Reece “Kiwi Talkz” Reilly (@kiwitalkz) April 13, 2026

Plus de deux ans et demi après ses débuts sur Xbox Series et PC,a atterri sur la planète PS5 le 7 avril 2026. Ce lancement accompagnait l'arrivée du DLC The Free Lanes et de l'extension payante « Terran Armada ».Si la date était marquante pour le titre de Bethesda, ce passage sur la console de Sony ne s'est pas passé comme prévu. Les joueurs PS5 ont pointé du doigt, qui rendent le titre totalement « injouable ».Sur Reddit et sur X/Twitter, les concernés partagent leurs mésaventures avec le titre de Bethesda. Si les commentaires évoquent régulièrement, un constat inquiétant ressort de ces témoignages.Les problèmes liés à Starfield ne concernent pas seulement les joueurs possédant une PS5 classique. Plus inquiétant encore :et optant pour un affichage 60 FPS. Bien entendu, d'autres utilisateurs expliquent n'avoir rencontré aucun souci en jouant à Starfield, que ce soit en version physique ou dématérialisée.Néanmoins, il y a un vrai problème à corriger et il peut toucher la majorité des utilisateurs. Face à ces problèmes à répétition,Tandis que d'autres s'amusent de la situation sur X en déclarant que cette situation était « la raison pour laquelle la version Nintendo Switch 2 avait été annulée ».Bethesda n'a pas encore commenté la situation, mais il est probable que les développeurs travaillent actuellement sur un correctif. Quant au remboursement, il ne semble pas encore envisagé.