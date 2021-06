Starfield partage sa date de sortie et un trailer

Date de sortie Starfield

Depuis son annonce en juin 2019,a alimenté de nombreux débats, étant donné qu'il s'agit de la première nouvelle licence des développeurs de Skyrim et Fallout depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme nous l'attendions tous,, ayant même l'honneur d'ouvrir le bal de la conférence.Le studio a frappé fort avec une bande-annonce de plus de deux minutes, nous montrant vaguement l'univers futuriste du jeu, qui se déroulera dans 300 ans. Même si nous n'avons pas eu le droit à des séquences de gameplay, les images du trailer sont tout de même issues du moteur de jeu, promettant un environnement magnifique.Comme nous vous l'avons indiqué, Bethesda a également annoncé la, qui n'est malheureusement pas attendu en 2021, puisqu'il sortira le vendredi 11 novembre 2022. Il faudra donc s'armer de patience avant de pouvoir découvrir cette nouvelle licence, qui attire déjà de nombreux joueurs.ne sera disponible que sur PC et Xbox Series lors de son lancement, et apparaîtra day one dans le catalogue du Xbox Game Pass, comme attendu.Bethesda nous partagera de plus amples détails dans les semaines et mois à venir, puisque nous ne savons pas grand-chose de ce nouveau RPG.