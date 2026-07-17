Starfield n'a pas dit son dernier mot, son suivi continue

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juillet 2026 à 17h16
Bethesda a, récemment, affirmé que le suivi de Starfield n'est pas terminé et que de plus amples nouveautés sont prévues.
Starfield n'a pas dit son dernier mot, son suivi continue

Depuis sa sortie en septembre 2023 sur PC et Xbox Series, puis sur PS5 en avril 2026, Starfield est régulièrement mis à jour par Bethesda. D'ailleurs, le studio de développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a affirmé que le suivi de Starfield continue.

L'aventure Starfield se poursuit pour Bethesda

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En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Bethesda a tenu à dire quelques mots à propos de Starfield, en plus de s'être exprimé sur la franchise Fallout. Ainsi, le studio de développement a déclaré que le suivi de Starfield continue encore, étant donné que le jeu « reste une partie importante » de leur avenir.

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D'ailleurs, Bethesda a déjà partagé quelques informations concernant les nouveautés à venir sur Starfield. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à un élargissement des Systèmes Colonisés/Settled Systems « avec de nouvelles histoires, des améliorations ciblées du gameplay et des mises à jour supplémentaires ». Le studio prépare également « le lancement de nouveau contenu Starborn », prévu pour l'année 2027.

De nouvelles statistiques à propos de Starfield

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Désormais disponible sur les dernières consoles de Sony ainsi que de XBOX, Starfield culmine à « plus de 17 millions de joueurs ayant accumulé près d'un milliard d'heures à ce jour », selon les informations dévoilées par Bethesda dans cette même publication sur Twitter/X. Ces statistiques sont plutôt conséquentes, vous en conviendrez certainement.

Rappelons, en guise de conclusion, que Starfield est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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