Starfield n'a pas dit son dernier mot, son suivi continue

Bethesda a, récemment, affirmé que le suivi de Starfield n'est pas terminé et que de plus amples nouveautés sont prévues.

Depuis sa sortie en septembre 2023 sur PC et Xbox Series, puis sur PS5 en avril 2026, Starfield est régulièrement mis à jour par Bethesda. D'ailleurs, le studio de développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a affirmé que le suivi de Starfield continue.

L'aventure Starfield se poursuit pour Bethesda

En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Bethesda a tenu à dire quelques mots à propos de Starfield, en plus de s'être exprimé sur la franchise Fallout. Ainsi, le studio de développement a déclaré que le suivi de Starfield continue encore, étant donné que le jeu « reste une partie importante » de leur avenir.

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D'ailleurs, Bethesda a déjà partagé quelques informations concernant les nouveautés à venir sur Starfield. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à un élargissement des Systèmes Colonisés/Settled Systems « avec de nouvelles histoires, des améliorations ciblées du gameplay et des mises à jour supplémentaires ». Le studio prépare également « le lancement de nouveau contenu Starborn », prévu pour l'année 2027.

De nouvelles statistiques à propos de Starfield

Désormais disponible sur les dernières consoles de Sony ainsi que de XBOX, Starfield culmine à « plus de 17 millions de joueurs ayant accumulé près d'un milliard d'heures à ce jour », selon les informations dévoilées par Bethesda dans cette même publication sur Twitter/X. Ces statistiques sont plutôt conséquentes, vous en conviendrez certainement.

A NOTE FROM BETHESDA GAME STUDIOS



We love making these worlds as much as you love playing in them. Today, we want to share what's next for Bethesda Game Studios and what you can expect from us in the years ahead.



For forty years, we've built games that have entertained almost… pic.twitter.com/slD4pMWqW1 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 17, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Starfield est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.