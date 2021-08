Starfield nous présente brièvement trois villes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Présenté plus largement à l'occasion de l'E3, durant la conférence de Microsoft, avec au passage une date de sortie,. Afin de lever le voile sur certains lieux du titre, Bethesda vient de mettre en ligne trois vidéos, lesquelles mettent en avant trois lieux importants de. Ces trois villes,, ont toutes un rôle important dans l'univers et seront des plaques tournantes de l'histoire, à un moment donné., regroupant des habitants venus des quatre coins de l'univers. Il s'agit en quelque sorte d'un reflet du futur., prenant place sur une planète aquatique. Une société a construit une plateforme de pêche dans le but d'attraper du poisson, jusqu'à ce qu'ils découvrent un poisson aux propriétés psychédéliques, ayant pour conséquence que de nombreuses personnes viennent visiter Neon dans le simple but de goûter ce mets. Enfin,, où la population a une croyance, à savoir la sainteté de la liberté personnelle et de l'individualité. Mais cette planète est aussi peuplée de créatures dangereuses, les ashtas.Durant notre périple dans, nous serons amenés, pour une raison ou pour une autre, à visiter ces trois lieux, mais bien d'autres, qui devraient également être présentés ces prochaines semaines.Pour rappel, la sortie deest programmée pour le 11 novembre 2022, sur PC et Xbox Series. Selon les développeurs, nous aurons affaire à un jeu « très grand »