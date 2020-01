Starfield : Le développement bientôt terminé, place à The Elder Scrolls 6 ?

Les dernières offres d'emploi de Bethesda pourraient sous-entendre que le développement de Starfield toucherait à sa fin, et que le studio serait désormais concentré sur The Elder Scrolls 6.

a été annoncé il y a un an et demi, à l'occasion de l'E3 2018 , mais est resté très discret depuis, et était l'un des grands absents de l'E3 2019, puisque Bethesda avait annoncé qu'il fallait patienter avant d'en découvrir davantage. Il semblerait que le développement de ce dernier ait particulièrement bien avancé, et que Bethesda nous prépare quelque chose d'importantAinsi, nous pourrions avoir de plus amples images dedans les mois à venir, et pourquoi pas lors de l'E3 2020, début juin, avec, espérons-le,En parallèle de l'annonce de Starfield, nous avions également eu un très court teaser de The Elder Scrolls 6 , qui, à l'instar du RPG de science-fiction, n'a pas bénéficié de nouvelles informations pertinentes ces derniers mois. Mais, encore une fois, si nous regardons les offres d'emploi proposées par ZeniMax, maison-mère de Bethesda,. En effet, nous pouvons voir à cette adresse que ZeniMax recherche des programmeurs pour « la mise en place de nouvelles fonctionnalités de gameplay », mais aussi pour « développer et s'approprier l'intégralité de l'expérience de jeu et mettre au point des technologies durables et maintenables et un code optimisé sur toutes les plateformes ».Bien entendu, cela ne nous garantit pas que l'un de ces jeux sortira dans les mois à venir, mais il est rassurant de voir que les projets semblent bien avancer. Lors de l'E3 2019 Todd Howard, producteur exécutif chez Bethesda, avait laissé penser que Starfield et The Elder Scrolls VI sortiraient sur la prochaine génération de consoles , soit à partir de la fin d'année 2020.