Starfield : Entre mise à jour majeure et DLC, les joueurs reviennent massivement

Le lancement de Starfield sur PS5, l'arrivée d'une mise à jour majeure et le DLC redonnent vie au RPG spatial de Bethesda. Sur Steam, le titre vient de franchir un cap symbolique d'affluence, prouvant que les joueurs n'ont pas fini d'explorer cet univers controversé.

L'impact décisif des nouvelles mises à jour et du DLC

Un record d'affluence depuis l'extension Shattered Space















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Longtemps critiqué pour ne pas avoir su répondre aux immenses attentes des fans de Bethesda,. La conjonction de plusieurs événements majeurs a permis au titre de retrouver une dynamique positive sur PC, attirant à la fois les anciens joueurs et de nouveaux explorateurs.L'arrivée très médiatisée du portage PS5 ne s'est pas faite seule. Bethesda a accompagné ce lancement de deux ajouts significatifs sur toutes les plateformes. D'un côté,. De l'autre, la mise à jour gratuite Free Lanes s'impose comme la plus importante jamais déployée depuis la sortie initiale du jeu, sachant qu'une première avait été déployée il y a quelques semaines, après des mois de calme plat.Ces nouveautés ont eu un effet immédiat sur la fréquentation du jeu via la plateforme de Valve. Dès le 7 avril, plus de 19 000 personnes ont relancé leur partie. Le lendemain soir, la base de données SteamDB enregistrait un pic frôlant les 21 000 joueurs connectés simultanément,. Soit la meilleure performance depuis deux ans.. À l'époque, le lancement du DLC Shattered Space avait généré un pic similaire. Que de nouveaux contenus puissent susciter le même niveau d'intérêt deux ans plus tard reste une performance remarquable pour un titre souvent considéré comme clivant.Il y a d'ailleurs fort à parier que ces chiffres augmentent durant ce week-end, là où les pics sont généralement atteint, à moins que les retours mitigés ne freinent celles et ceux qui n'ont pas encore (re)lancé Starfield.Cette nouvelle dynamique démontre que les efforts continus des développeurs portent leurs fruits.Si vous n'avez pas encore sauté le pas et que vous souhaitez acheter Starfield tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :