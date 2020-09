Starfield est « vraiment passionnant » et a du être recommencé pour les « nouveaux systèmes »

Starfield est un projet vraiment passionnant que nous menons depuis très longtemps. Une fois que nous sommes arrivés sur les nouveaux systèmes, les choses que nous avons trouvées, que nous pouvions faire, ont demandé une réécriture majeure du moteur de ce jeu.

Suite au rachat de ZeniMax Media, société mère de Bethesda, par Microsoft , nous avions appris que Starfield aurait pu être une exclusivité Sony , avant que Microsoft n'intervienne. Dans la continuité de ce rachat,, à retrouver plus bas. Starfield , le RPG se déroulant dans l'espace, a évidemment été l'un des sujets abordés, permettant à Todd Howard de nous en dire un peu plus à son sujet. Ce dernier explique que la « hype est vraiment bonne pour un jeu que personne n'a encore vu », confirmant au passage que Microsoft a eu le droit d'en découvrir un peu plus. Toutefois,, afin de rendre le jeu encore plus beau qu'il ne l'aurait été, entre autres.Cependant, il semblerait que le studio soit décidé à nous en dire plus prochainement, même si Todd Howard déclare qu'il attend toujours le dernier moment pour montrer des choses. Il estime d'ailleurs que cette grande révélation, qui aura possiblement lieu en 2021 lors de l'E3, sauf bonne surprise, sera « vraiment quelque chose de spécial ».Pour rappel, Starfield possédera l'une des meilleures améliorations en termes de graphismes depuis The Elder Scrolls IV: Oblivion