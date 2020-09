Microsoft rachète Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls, Starfield)

Quel impact aura le rachat de Bethesda par Microsoft ?

Gros coup de tonnerre ce 21 septembre, puisqueselon un communiqué de presse. Une annonce qui n'était attendue par personne.Ainsi, ce sont prêts de 2 300 employés qui sont concernés par ce rachat, en comptabilisant tous les studios sous l'égide de ZeniMax Media, comprenant Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, et Roundhouse Studios.Suite à ce rachat, nous pouvons logiquement penser que, ce qui peut être une très bonne nouvelle pour la communauté. Qui plus est, cette annonce à quelques semaines du lancement de la Xbox Series X pourrait faire peser la balance chez plusieurs joueurs.En outre,, à l'image de GhostWire: Tokyo, les prochains Fallout, ou encore Starfield et The Elder Scrolls VI , qui sont deux jeux très attendus. Pour ce qui est de DEATHLOOP (développé par Arkane), il a été annoncé comme étant exclusif à la PS5 durant un an, mais la donne pourrait probablement changer.Pete Hines, vice-président de Bethesda, est très heureux de cette annonce,. Cependant, ce rachat permettra de « faire des jeux encore meilleurs à l'avenir. Microsoft est un partenaire incroyable et nous donne accès à des ressources qui feront de nous un meilleur éditeur et développeur ».De son côté, Phil Spencer, le dirigeant de Xbox Games Studios, est très heureux de ce rachat et de cette nouvelle étape importante pour Xbox, comme il l'a affirmé sur le site officiel Les deux sociétés devraient nous en dire plus dans les semaines à venir concernant les changements pour les joueurs, notamment sur les potentielles exclusivités.