Starfield : MàJ 1.16.236 du 7 avril, les détails du contenu

Starfield : MàJ 1.16.244 du 11 juin, le patch notes
Bethesda déploie une petite mise à jour de Starfield ce 11 juin, laquelle résout quelques soucis au niveau du gameplay essentiellement.
MàJ 1.16.236 de Starfield du 7 avril
Fonctionnalités
- Voies libres : Le joueur peut désormais recourir au mode Croisière pour voyager dans l'espace ou vers des points d'intérêt entre les planètes d'un même système stellaire.
- Ajout d'une aide à la fabrication des armes et armures avec la X-Tech. Celle-ci permet aux joueurs de personnaliser davantage les effets légendaires de leur équipement.
- Ajout de niveaux de qualité supplémentaires pour les armes et combinaisons.
- Ajout d'effets légendaire de niveau 4 pour les armes et combinaisons.
- Ajout de modules d'amélioration à installer pour améliorer un attribut d'arme ou de combinaison.
- Ajout de nouvelles apparences d'armes à appliquer lors de la sélection dans un établi.
- Ajout d'un terminal d'optimisation de vaisseaux à fabriquer. Le joueur peut utiliser la X-Tech pour améliorer plusieurs attributs de son vaisseau.
- Ajout de plans d'équipements de vaisseaux. Ces nouveaux équipements peuvent être ajoutés au constructeur de vaisseaux après leur découverte.
- Ajout de modificateurs d'ennemis légendaires. Les ennemis légendaires possèdent désormais de nouveaux modificateurs qui augmentent leur difficulté.
- Ajout de paramètres de modificateurs d'ennemis légendaires dans les options de gameplay, afin que les joueurs puissent moduler les apparitions.
- Ajout de l'appareil d'enchevêtrement quantique. Celui-ci permet au joueur de transférer des objets à travers l'Unité.
- Les pouvoirs astriens peuvent maintenant être améliorés avec de l'essence quantique.
- L'essence quantique peut maintenant être ajoutée au menu des favoris pour un accès plus rapide.
- Les vaisseaux astriens octroient désormais de l'essence quantique une fois détruits par le joueur.
- Ajout d'un menu Base de données permettant un meilleur suivi des lieux, ressources et recettes en fonction des découvertes du joueur au sein des Systèmes occupés.
- Ajout d'améliorations de confort de jeu pour les avant-postes, comme le conteneur d'avant-poste partagé (qui permet au joueur de stocker et d'accéder à son inventaire depuis différents avant-postes), des informations sur le taux de production et un mode de placement plus précis.
- Ajout d'un nouveau véhicule, le Sauteur lunaire.
- Ajout d'une nouvelle maison du joueur, le Château des Étoiles.
- Ajout de figurines Héros de la Guerre coloniale octroyant des bonus.
- Ajout de présentoirs à figurines Héros de la Guerre coloniale à fabriquer.
- Muria Siarkiewicz peut désormais intégrer l'équipage du joueur.
- Ajout d'une distance supplémentaire de vue à la 3e personne permettant une meilleure visibilité du vaisseau.
- Ajout du paramètre Toujours afficher la caméra d'atterrissage pour les joueurs souhaitant voir leur vaisseau atterrir dans les lieux déjà connus.
- Ajout de la station d'Ancrage, un nouveau point d'intérêt accessible dans le système Algorab.
- Ajout de nouveaux donjons, affrontements spatiaux et points d'intérêt dans le jeu.
- Modification de la distribution et des temps de chargement pour le placement des points d'intérêt sur les planètes.
- Ajout de poses supplémentaires pour le mode photo avec le REV-8.
- DLC Terran Armada maintenant disponible.
Général
- Steam - Les DLC désactivés ne se réinstallent plus au lancement du jeu.
- Correctifs généraux de stabilité et de plantage.
Gameplay
- Amélioration du butin présent dans les conteneurs aux serrures de niveau expert et maître.
- Équipement réactif - Résolution d'un problème avec les effets sonores de l'effet légendaire réactif.
- Correction d'un problème pouvant provoquer le calcul incorrect des dégâts d'armes.
- Résolution d'un problème d'application inégale des bonus de précision du chargeur CombaTech.
- Le joueur peut désormais sauter tout en rechargeant le XM-2311, le pistolet du Vieux Monde et le pistolet de Sir Livingstone.
- Vous pouvez désormais interagir avec les cibles de primes en ville.
- Résolution d'un problème entraînant l'interruption de la musique de fond en dehors des combats.
- Mode photo - Correction d'un problème entraînant un dysfonctionnement à l'ouverture du mode photo en intérieur.
- Mode photo - Correction d'un problème entraînant un problème d'affichage du pied droit du joueur.
Quêtes
- Amitiés ténues - Les joueurs peuvent désormais rapporter les données sur les horrimorphes à la fin de la quête.
- Responsables coupables - Résolution d'un problème empêchant le lancement de la quête après avoir terminé Vérification d'antécédents.
- Un manque cruel - Correction d'un problème bloquant le joueur avec le mauvais compagnon.
- Un pas de géant - Le casque du joueur est désormais visible.
- Produits reconditionnés - Toutes les armes requises par la quête peuvent désormais être trouvées.
- Produits reconditionnés - Lancer cette quête ne sélectionne plus les mauvais éléments dans l'inventaire du joueur.
- Le marteau tombe - Correction d'un problème empêchant le joueur de recevoir le vaisseau Star Eagle en récompense.
- Deux contes, deux cités - Correction d'un problème bloquant les commandes du joueur s'il choisit d'arrêter Tahir.
Lieux
- Résolution d'un problème empêchant l'octroi du bonus de repos dans certains lits d'Akila City.
- Les personnages s'assoient désormais correctement dans les fauteuils du refuge de l'explorateur.
IU
- Correction d'un problème posant une difficulté à placer les établis d'armes dans les maisons ou vaisseaux.
- Ajout d'améliorations visuelles à l'interface de réparation de vaisseaux.
- Constructeur de vaisseaux - Correction d'un problème empêchant de renommer les vaisseaux uniques ou volés.
- Constructeur de vaisseaux - Correction d'un problème dupliquant un vaisseau sur l'aire d'atterrissage après sa modification.
- Constructeur de vaisseaux - La version meublée de la couchette tout-en-un HopeTech 2x2 est désormais disponible en jeu.
- Constructeur de vaisseaux - Améliorations de l'IU en mode grande taille de police.
- Avant-poste - Améliorations de l'IU en mode grande taille de police.
- Les joueurs peuvent désormais utiliser la touche Échap pour empêcher de renommer un objet sur un établi (PC).
- Correction d'une coquille dans la description du brouilleur de scan.
Shattered Space
- Nouvelle musique dans l'Oracle.
Créations
- Une recette parfaite - Correction d'un problème empêchant l'apparition des ashtas.
- Mise à jour de la description de la peluche Andreja.
- Aux portes de l'enfer - Les peluches peuvent désormais être rangées dans les vitrines à peluches.
- Le support pour la vitrine à peluches peut désormais être placé à proximité de la variante en pile.
- Les apparences camouflage d'hiver Allied apparaissent désormais dans le menu Créations quand elles sont installées.
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