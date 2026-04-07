Starfield : MàJ 1.16.236 du 7 avril, les détails du contenu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 avril 2026 à 18h30
Starfield est de retour avec la sortie d'une mise à jour gratuite ce 7 avril, dont le patch notes est à retrouver dans notre article.
Starfield : MàJ 1.16.236 du 7 avril, les détails du contenu
Après de longs mois de silence, Starfield fait son grand retour avec une mise à jour ce 7 avril, disponible gratuitement pour toutes et tous. En parallèle, la version PS5 est disponible, tout comme le deuxième DLC. De nombreux ajouts ont été faits, tout comme des améliorations, dans le but de rendre Starfield meilleur qu'il ne l'était. Vous pouvez consulter le patch notes de la mise à jour 1.16.236 ci-dessous.

MàJ 1.16.236 de Starfield du 7 avril

Fonctionnalités

  • Voies libres : Le joueur peut désormais recourir au mode Croisière pour voyager dans l'espace ou vers des points d'intérêt entre les planètes d'un même système stellaire.
  • Ajout d'une aide à la fabrication des armes et armures avec la X-Tech. Celle-ci permet aux joueurs de personnaliser davantage les effets légendaires de leur équipement.
  • Ajout de niveaux de qualité supplémentaires pour les armes et combinaisons.
  • Ajout d'effets légendaire de niveau 4 pour les armes et combinaisons.
  • Ajout de modules d'amélioration à installer pour améliorer un attribut d'arme ou de combinaison.
  • Ajout de nouvelles apparences d'armes à appliquer lors de la sélection dans un établi.
  • Ajout d'un terminal d'optimisation de vaisseaux à fabriquer. Le joueur peut utiliser la X-Tech pour améliorer plusieurs attributs de son vaisseau.
  • Ajout de plans d'équipements de vaisseaux. Ces nouveaux équipements peuvent être ajoutés au constructeur de vaisseaux après leur découverte.
  • Ajout de modificateurs d'ennemis légendaires. Les ennemis légendaires possèdent désormais de nouveaux modificateurs qui augmentent leur difficulté.
  • Ajout de paramètres de modificateurs d'ennemis légendaires dans les options de gameplay, afin que les joueurs puissent moduler les apparitions.
  • Ajout de l'appareil d'enchevêtrement quantique. Celui-ci permet au joueur de transférer des objets à travers l'Unité.
  • Les pouvoirs astriens peuvent maintenant être améliorés avec de l'essence quantique.
  • L'essence quantique peut maintenant être ajoutée au menu des favoris pour un accès plus rapide.
  • Les vaisseaux astriens octroient désormais de l'essence quantique une fois détruits par le joueur.
  • Ajout d'un menu Base de données permettant un meilleur suivi des lieux, ressources et recettes en fonction des découvertes du joueur au sein des Systèmes occupés.
  • Ajout d'améliorations de confort de jeu pour les avant-postes, comme le conteneur d'avant-poste partagé (qui permet au joueur de stocker et d'accéder à son inventaire depuis différents avant-postes), des informations sur le taux de production et un mode de placement plus précis.
  • Ajout d'un nouveau véhicule, le Sauteur lunaire.
  • Ajout d'une nouvelle maison du joueur, le Château des Étoiles.
  • Ajout de figurines Héros de la Guerre coloniale octroyant des bonus.
  • Ajout de présentoirs à figurines Héros de la Guerre coloniale à fabriquer.
  • Muria Siarkiewicz peut désormais intégrer l'équipage du joueur.
  • Ajout d'une distance supplémentaire de vue à la 3e personne permettant une meilleure visibilité du vaisseau.
  • Ajout du paramètre Toujours afficher la caméra d'atterrissage pour les joueurs souhaitant voir leur vaisseau atterrir dans les lieux déjà connus.
  • Ajout de la station d'Ancrage, un nouveau point d'intérêt accessible dans le système Algorab.
  • Ajout de nouveaux donjons, affrontements spatiaux et points d'intérêt dans le jeu.
  • Modification de la distribution et des temps de chargement pour le placement des points d'intérêt sur les planètes.
  • Ajout de poses supplémentaires pour le mode photo avec le REV-8.
  • DLC Terran Armada maintenant disponible.

Général

  • Steam - Les DLC désactivés ne se réinstallent plus au lancement du jeu.
  • Correctifs généraux de stabilité et de plantage.

Gameplay

  • Amélioration du butin présent dans les conteneurs aux serrures de niveau expert et maître.
  • Équipement réactif - Résolution d'un problème avec les effets sonores de l'effet légendaire réactif.
  • Correction d'un problème pouvant provoquer le calcul incorrect des dégâts d'armes.
  • Résolution d'un problème d'application inégale des bonus de précision du chargeur CombaTech.
  • Le joueur peut désormais sauter tout en rechargeant le XM-2311, le pistolet du Vieux Monde et le pistolet de Sir Livingstone.
  • Vous pouvez désormais interagir avec les cibles de primes en ville.
  • Résolution d'un problème entraînant l'interruption de la musique de fond en dehors des combats.
  • Mode photo - Correction d'un problème entraînant un dysfonctionnement à l'ouverture du mode photo en intérieur.
  • Mode photo - Correction d'un problème entraînant un problème d'affichage du pied droit du joueur.

Quêtes

  • Amitiés ténues - Les joueurs peuvent désormais rapporter les données sur les horrimorphes à la fin de la quête.
  • Responsables coupables - Résolution d'un problème empêchant le lancement de la quête après avoir terminé Vérification d'antécédents.
  • Un manque cruel - Correction d'un problème bloquant le joueur avec le mauvais compagnon.
  • Un pas de géant - Le casque du joueur est désormais visible.
  • Produits reconditionnés - Toutes les armes requises par la quête peuvent désormais être trouvées.
  • Produits reconditionnés - Lancer cette quête ne sélectionne plus les mauvais éléments dans l'inventaire du joueur.
  • Le marteau tombe - Correction d'un problème empêchant le joueur de recevoir le vaisseau Star Eagle en récompense.
  • Deux contes, deux cités - Correction d'un problème bloquant les commandes du joueur s'il choisit d'arrêter Tahir.

Lieux

  • Résolution d'un problème empêchant l'octroi du bonus de repos dans certains lits d'Akila City.
  • Les personnages s'assoient désormais correctement dans les fauteuils du refuge de l'explorateur.

IU

  • Correction d'un problème posant une difficulté à placer les établis d'armes dans les maisons ou vaisseaux.
  • Ajout d'améliorations visuelles à l'interface de réparation de vaisseaux.
  • Constructeur de vaisseaux - Correction d'un problème empêchant de renommer les vaisseaux uniques ou volés.
  • Constructeur de vaisseaux - Correction d'un problème dupliquant un vaisseau sur l'aire d'atterrissage après sa modification.
  • Constructeur de vaisseaux - La version meublée de la couchette tout-en-un HopeTech 2x2 est désormais disponible en jeu.
  • Constructeur de vaisseaux - Améliorations de l'IU en mode grande taille de police.
  • Avant-poste - Améliorations de l'IU en mode grande taille de police.
  • Les joueurs peuvent désormais utiliser la touche Échap pour empêcher de renommer un objet sur un établi (PC).
  • Correction d'une coquille dans la description du brouilleur de scan.

Shattered Space

  • Nouvelle musique dans l'Oracle.

Créations

  • Une recette parfaite - Correction d'un problème empêchant l'apparition des ashtas.
  • Mise à jour de la description de la peluche Andreja.
  • Aux portes de l'enfer - Les peluches peuvent désormais être rangées dans les vitrines à peluches.
  • Le support pour la vitrine à peluches peut désormais être placé à proximité de la variante en pile.
  • Les apparences camouflage d'hiver Allied apparaissent désormais dans le menu Créations quand elles sont installées.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Starfield : MàJ 1.16.244 du 11 juin, le patch notes
Starfield 11 juin 2026

Starfield : MàJ 1.16.244 du 11 juin, le patch notes

Bethesda déploie une petite mise à jour de Starfield ce 11 juin, laquelle résout quelques soucis au niveau du gameplay essentiellement.
Starfield sous le feu des critiques depuis son arrivée sur PS5
Starfield 13 avril 2026

Starfield sous le feu des critiques depuis son arrivée sur PS5

Le 7 avril dernier, Starfield a officiellement intégré le catalogue PS5. Mais le titre a davantage provoqué la colère des joueurs que la joie, plusieurs d'entre eux allant jusqu'à demander le remboursement de leur achat.
Starfield : Comment lancer le DLC Terran Armada ?
Starfield 10 avril 2026

Starfield : Comment lancer le DLC Terran Armada ?

Nous vous expliquons comment débuter l'aventure Terran Armada dans Starfield. Ce guide vous détaille les prérequis de niveau, le prix de l'extension et la marche à suivre pour activer la mission « L'Attaque de l'Armada Terrane » sur PS5, Xbox et PC.

commentaire (0)