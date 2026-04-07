Starfield : MàJ 1.16.236 du 7 avril, les détails du contenu



le 07 avril 2026 à 18h30 Publié par Corentin Rimbert le 07 avril 2026 à 18h30

Starfield est de retour avec la sortie d'une mise à jour gratuite ce 7 avril, dont le patch notes est à retrouver dans notre article.