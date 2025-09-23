Stardew Valley : Vous attendez la mise à jour 1.7 ? Mauvaise nouvelle

Eric Barone/Concerned Ape a, récemment, parlé l'arrivée de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley.

La mise à jour 1.7 de Stardew Valley, ce n'est pas pour tout de suite

Je ne veux simplement pas trop d'engouement pour l'instant. Il faudra attendre un certain temps avant que la mise à jour soit prête.

more will come. I just don't want too much hype at this point. It's going to be a while before the update is ready — ConcernedApe (@ConcernedApe) September 22, 2025

Des informations sur le contenu de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley ?

Stardew Valley arrive bientôt sur Switch 2

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Xbox Édition Standard → 11,09 € au lieu de 15 €, soit 26 % de réduction.

PC Édition Standard → 13,69 € au lieu de 14 €, soit 2 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, Eric Barone, alias ConcernedApe, n'en a pas fini avec son fameux jeu de simulation,, étant donné qu'une nouvelle mise à jour, soit la 1.7, doit arriver. Pour autant,En effet, Eric Barone/ConcernedApe a récemment répondu à un joueur sur Twitter/X et a, ainsi, expliqué queAinsi,. Le créateur du célèbre jeu de simulation n'a pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie pour. Évidemment, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Dans la même idée,. Nul doute que le développeur partagera de plus amples informations à ce sujet, en temps voulu. Et nous serons au rendez-vous pour vous livrer les dernières actualités. Pour l'heure, et comme vous l'aurez compris, la patience est de rigueur.Si vous avez raté le Nintendo Direct du 12 septembre dernier, sachez ques'apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2. Ce portage, qui supportera la fonctionnalité GameShare, le multijoueur local et le jeu à la souris, devrait normalement arriver au cours de cet automne 2025.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Remarquons, par ailleurs, que le titre fait partie des jeux offerts à tous les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au PS Plus, en ce mois de septembre 2025. Autrement, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous proposeà moindre coût sur :