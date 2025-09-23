Stardew Valley : Vous attendez la mise à jour 1.7 ? Mauvaise nouvelle

Eric Barone/Concerned Ape a, récemment, parlé l'arrivée de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley.
Comme vous le savez probablement déjà, Eric Barone, alias ConcernedApe, n'en a pas fini avec son fameux jeu de simulation, Stardew Valley
, étant donné qu'une nouvelle mise à jour, soit la 1.7, doit arriver. Pour autant, les joueurs et les joueuses vont devoir faire preuve d'une certaine patience avant de pouvoir découvrir le contenu apporté par la mise à jour 1.7 de Stardew Valley en jeu
.
La mise à jour 1.7 de Stardew Valley, ce n'est pas pour tout de suite
En effet, Eric Barone/ConcernedApe a récemment répondu à un joueur sur Twitter/X et a, ainsi, expliqué que la mise à jour 1.7 de Stardew Valley ne sortira pas tout de suite
:
Je ne veux simplement pas trop d'engouement pour l'instant. Il faudra attendre un certain temps avant que la mise à jour soit prête.
Ainsi, ConcernedApe invite sa communauté à patienter
. Le créateur du célèbre jeu de simulation n'a pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie pour la mise à jour 1.7 de Stardew Valley
. Évidemment, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Des informations sur le contenu de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley ?
Dans la même idée, Eric Barone n'a pas détaillé le contenu de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley
. Nul doute que le développeur partagera de plus amples informations à ce sujet, en temps voulu. Et nous serons au rendez-vous pour vous livrer les dernières actualités. Pour l'heure, et comme vous l'aurez compris, la patience est de rigueur.
Stardew Valley arrive bientôt sur Switch 2
Si vous avez raté le Nintendo Direct du 12 septembre dernier, sachez que Stardew Valley
s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2. Ce portage, qui supportera la fonctionnalité GameShare, le multijoueur local et le jeu à la souris, devrait normalement arriver au cours de cet automne 2025.
Rappelons, en guise de conclusion, que Stardew Valley
est disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Remarquons, par ailleurs, que le titre fait partie des jeux offerts à tous les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au PS Plus, en ce mois de septembre 2025. Autrement, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose Stardew Valley
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