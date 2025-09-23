Stardew Valley : Vous attendez la mise à jour 1.7 ? Mauvaise nouvelle

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2025 à 10h10
Eric Barone/Concerned Ape a, récemment, parlé l'arrivée de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley.
Stardew Valley : Vous attendez la mise à jour 1.7 ? Mauvaise nouvelle
Comme vous le savez probablement déjà, Eric Barone, alias ConcernedApe, n'en a pas fini avec son fameux jeu de simulation, Stardew Valley, étant donné qu'une nouvelle mise à jour, soit la 1.7, doit arriver. Pour autant, les joueurs et les joueuses vont devoir faire preuve d'une certaine patience avant de pouvoir découvrir le contenu apporté par la mise à jour 1.7 de Stardew Valley en jeu.

La mise à jour 1.7 de Stardew Valley, ce n'est pas pour tout de suite

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En effet, Eric Barone/ConcernedApe a récemment répondu à un joueur sur Twitter/X et a, ainsi, expliqué que la mise à jour 1.7 de Stardew Valley ne sortira pas tout de suite
Je ne veux simplement pas trop d'engouement pour l'instant. Il faudra attendre un certain temps avant que la mise à jour soit prête.
Ainsi, ConcernedApe invite sa communauté à patienter. Le créateur du célèbre jeu de simulation n'a pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie pour la mise à jour 1.7 de Stardew Valley. Évidemment, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Des informations sur le contenu de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley ? 

Dans la même idée, Eric Barone n'a pas détaillé le contenu de la mise à jour 1.7 de Stardew Valley. Nul doute que le développeur partagera de plus amples informations à ce sujet, en temps voulu. Et nous serons au rendez-vous pour vous livrer les dernières actualités. Pour l'heure, et comme vous l'aurez compris, la patience est de rigueur.

Stardew Valley arrive bientôt sur Switch 2

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Si vous avez raté le Nintendo Direct du 12 septembre dernier, sachez que Stardew Valley s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2. Ce portage, qui supportera la fonctionnalité GameShare, le multijoueur local et le jeu à la souris, devrait normalement arriver au cours de cet automne 2025.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Stardew Valley est disponible sur la plupart des plateformes de jeu. Remarquons, par ailleurs, que le titre fait partie des jeux offerts à tous les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au PS Plus, en ce mois de septembre 2025. Autrement, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose Stardew Valley à moindre coût sur : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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