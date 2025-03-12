Stardew Valley : Le créateur de Stardew Valley Expanded se lance dans un nouveau mod, inspiré par Zelda

FlashShifter, un développeur bien connu des joueurs de Stardew Valley, a annoncé la création d'un mod de grande ampleur très inspiré par la saga The Legend of Zelda.
L'univers de Stardew Valley
est assez vaste pour divertir les joueurs pendant des centaines, voire des milliers d'heures. Cependant, les développeurs les plus créatifs ont imaginé de nombreux mods pour rendre le titre de ConcernedApe plus unique et plus complet. Parmi ces ajouts insolites figurent un mode Hardcore
et un mod inspiré de Baldur's Gate 3
. Mais FlashShifter
a décidé d'aller encore plus loin.
Connu pour avoir créé Stardew Valley Expanded, le développeur a récemment été interviewé par NexusMods
. S'il a été questionné sur son parcours en tant que moddeur, il a également partagé des informations sur ses projets en cours. L'un des plus ambitieux a été lancé en 2022 et il compte introduire des mécaniques de jeu récurrentes dans les jeux The Legend of Zelda.
Explorez des donjons aux inspirations Hyruliennes dans le tout nouveau mod de Stardew Valley
Baptisé Castle Village
, FlashShifter a déclaré que « À l'origine, il devait être inclus dans la mise à jour Stardew Valley Expanded 2.0, mais j'ai récemment décidé qu'il valait mieux le séparer
». En effet, ce dernier comporte de très nombreux éléments qui ont poussé son créateur à revoir sa copie pour la sortie. Il a ainsi confirmé qu'il inclurait une nouvelle ville, des PNJ entièrement développés, des monstres boss, des artefacts magiques, une nouvelle musique
, et bien plus encore.
Toutefois, le moddeur a annoncé que Castle Village proposerait également des donjons à explorer.
D'ailleurs, FlashShifter précise qu'ils sont inspirés de The Legend of Zelda, ce qui laisse sous-entendre la présence d'énigmes à résoudre, des décors axés autour d'un thème majeur ou des mécanismes à actionner pour progresser. Enfin, il a indiqué que les combats contre des monstres seraient un élément central
de Castle Village.
Cependant, ce mod très ambitieux n'a pas encore de date de sortie. Il faut donc patienter et surveiller les messages partagés par FlashShifter pour en apprendre plus sur l'avancement du projet.
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