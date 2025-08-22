Stardew Valley : Son créateur fait une révélation étonnante sur les collaborations du titre

Alors qu'une récente collaboration fait polémique, le créateur de Stardew Valley est revenu sur un point étonnant concernant tout crossover en lien avec la simulation de vie colorée.
Depuis ses débuts, Stardew Valley
a eu droit à des crossovers et des collaborations avec des titres très variés. Par le passé, Balatro ou encore Terraria ont en droit à du contenu thématique aux couleurs des Junimos
et du petit coin de paradis pixellisé. Récemment, Infinity Nikki
a également annoncé une collaboration avec le titre de ConcernedApe.
Du côté de la communauté d'Infold Games, cet événement n'a pas forcément été très bien accueilli, mais il n'a aucune animosité envers les joueurs de Stardew Valley. Néanmoins, beaucoup pensent que ces collaborations permettent au créateur du jeu de gagner facilement d'importantes sommes d'argent. Mais en réalité, tous ces événements coopératifs ne rapportent rien à ConcernedApe.
Aucune rémunération pour les partenariats entre Stardew Valley et d'autres jeux
Sur ses réseaux sociaux
, Eric Barone (le créateur de Stardew Valley) a souhaité donné quelques précisions quant au choix des différentes collaborations proposées et ce qu'elle lui rapportent.
Pour être clair, je ne reçois jamais d'argent de ces collaborations. Je les ai faites uniquement parce que j'étais fan des autres jeux, ou parce que je pensais sincèrement que les joueurs apprécieraient.
Cette révélation n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir les plus fervents admirateurs de Stardew Valley. Selon eux, Eric Barone pourrait rémunérer ces partenariats afin d'obtenir plus d'argent pour développer ses autres projets. Mais il a rétorqué que « Ce n'est pas grave, j'ai suffisamment gagné grâce aux ventes du jeu
».
Une belle vitrine pour tenter de séduire de nouveaux joueurs
Au-delà de l'attrait financier, une collaboration permet également de faire découvrir un nouvel univers à d'autres joueurs. En proposant ce type de crossover, Stardew Valley gagne en visibilité
.
D'autant que les titres avec lesquels le jeu a déjà collaboré sont destinés à des publics assez variés. Ce genre d'opération est donc rentable d'un certain point de vue et permet à Eric Barone de faire plaisir aux joueurs, mais également de travailler avec des titres qu'il apprécie.
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