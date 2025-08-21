Stardew Valley s'invite dans le monde d'Infinity Nikki et cela fait polémique
Publié par Justine Manchuelle
le 21 août 2025 à 17h16
le 21 août 2025 à 17h16
Dans quelques jours, Infinity Nikki va recevoir un crossover avec l'univers coloré de Stardew Valley. Mais si cette collaboration semblait attrayante sur le papier, elle survient dans un climat tendu lié à une controverse qui a choqué les joueurs.
Les crossovers sont fréquents dans le jeu vidéo et permettent de réunir deux communautés différentes autour d'une même passion. Récemment, Monster Hunter Wilds a ainsi annoncé une collaboration avec Final Fantasy XIV Online. Puis le 20 août 2025, Infinity Nikki a rejoint le bal en annonçant un crossover avec le très acclamé Stardew Valley.
Dans les faits, la nouvelle aurait dû combler les joueurs. Pourtant, cette révélation a eu l'effet inverse et la communauté est très mitigée. Mais la cause de ce manque d'engouement n'est pas Stardew Valley. Infold Games, éditeur et développeur d'Infinity Nikki a profondément déçu les joueurs ces derniers mois et une récente polémique a ajouté de l'huile sur le feu.
Dans les faits, la nouvelle aurait dû combler les joueurs. Pourtant, cette révélation a eu l'effet inverse et la communauté est très mitigée. Mais la cause de ce manque d'engouement n'est pas Stardew Valley. Infold Games, éditeur et développeur d'Infinity Nikki a profondément déçu les joueurs ces derniers mois et une récente polémique a ajouté de l'huile sur le feu.
Un événement au timing mal choisi et une polémique liée à des leaks
Pour comprendre la relation tendue entre les joueurs et le développeur d'Infinity Nikki, il faut remonter jusqu'en avril 2025. À l'époque, la très attendue mise à jour 1.5 du titre arrive sur les serveurs. Cependant, elle amène avec elle des changements majeurs qui impactent l'histoire et un gameplay qui force à dépenser de l'argent réel pour obtenir une tenue complète. Depuis, la communauté invite les joueurs à boycotter Infinity Nikki.
Afin de séduire un nouveau public et d'inviter les joueurs à retourner sur le titre, la collaboration avec Stardew Valley paraissait prometteuse. Mais un nouvel événement est venu entacher davantage la réputation du jeu d'Infold Games. Le 18 août 2025, Infold Games a partagé sur ses différents réseaux sociaux une longue publication pour dénoncer la multiplication des leaks et des fuites.
En effet, la collaboration avec Stardew Valley débutera officiellement le 1er septembre 2025. Cependant, les joueurs n'ont aucune idée de la nature de ce crossover, s'il amènera de nouvelles tenues ou uniquement des Junimos dans le monde enchanté d'Infinity Nikki.
Le timing et le manque d'informations compromettent donc le succès de cette collaboration, d'autant que les joueurs ignorent si elle sera à sens unique ou non. Réponse dans quelques semaines...
Afin de séduire un nouveau public et d'inviter les joueurs à retourner sur le titre, la collaboration avec Stardew Valley paraissait prometteuse. Mais un nouvel événement est venu entacher davantage la réputation du jeu d'Infold Games. Le 18 août 2025, Infold Games a partagé sur ses différents réseaux sociaux une longue publication pour dénoncer la multiplication des leaks et des fuites.
Dear Stylists,— Infinity Nikki (@InfinityNikkiEN) August 18, 2025
We recently became aware that some unauthorized development materials from our game have been illegally shared on multiple platforms. These creative works were meant to be revealed at the right time, but instead have been exposed through improper channels.
Since… pic.twitter.com/q6oeze3dk5
Que proposera la collaboration Stardew Valley dans Infinity Nikki ?Le studio ne révèle le contenu des mises à jour et les nouvelles tenues que très peu de temps avant leur sortie. De fait, les joueurs sont souvent pris au dépourvu. Les fuites ont permis à certains d'anticiper les éventuelles dépenses liées à l'obtention ou non de nouvelles tenues. Mais cela agace fortement Infold Games qui compare ces fuites à un poison nuisant à la création. Cette prise de position et certains des mots partagés ont fortement déplu à la communauté et il n'est pas certain que le crossover avec Stardew Valley apaise les tensions.
🌟 Dear Stylists,— Infinity Nikki (@InfinityNikkiEN) August 20, 2025
We're overjoyed to announce an official collaboration with the beloved Stardew Valley!
Cozy surprises await you, and adventure is in the air. Prepare your senses for a harvest of wonders.
The collaboration begins on September 1st (UTC-7). The first seeds of… pic.twitter.com/JfnYECzqpr
En effet, la collaboration avec Stardew Valley débutera officiellement le 1er septembre 2025. Cependant, les joueurs n'ont aucune idée de la nature de ce crossover, s'il amènera de nouvelles tenues ou uniquement des Junimos dans le monde enchanté d'Infinity Nikki.
Le timing et le manque d'informations compromettent donc le succès de cette collaboration, d'autant que les joueurs ignorent si elle sera à sens unique ou non. Réponse dans quelques semaines...
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