Stardew Valley : Si vous avez un problème avec la mise à jour 1.6.9, testez cette astuce

La mise à jour 1.6.9 de Stardew Valley cause des problèmes de performance pour les joueurs PC. Mais une action simple partagée par son développeur permet d'éviter toute gêne.
Si elle n'est arrivée qu'en novembre 2024 sur consoles et appareils mobiles, la version 1.6 de Stardew Valley est jouable sur PC
depuis le printemps. Depuis, plusieurs mises à jour sont venues apporter leurs lots de correctifs et de nouveautés, dont la version 1.6.9. Mais alors qu'elle est déployée depuis le 4 novembre pour tous les supports, elle souffre déjà de problèmes pouvant impacter l'expérience de jeu des joueurs PC.
ConcernedApe cherche actuellement à corriger ce défaut, mais propose une solution temporaire pour les fermiers concernés.
Surveillez les chapeaux des animaux de compagnie et les poules dans Stardew Valley
Conscient des problèmes rencontrés, ConcernedApe a partagé dans une publication X/Twitter une astuce qui permet de stopper les problèmes de performance causés par la version 1.6.9. Mais elle nécessite de faire une concession esthétique. En effet, il invite les joueurs à retirer les chapeaux que portent leurs animaux de compagnie
. En effet, il semblerait que ce détail vestimentaire soit en partie responsable des soucis techniques.
Pour retirer un chapeau sur un animal de compagnie dans Stardew Valley, il suffit de sélectionner un chapeau dans son inventaire pour le tenir puis de cliquer sur l'animal concerné. Cela placera le chapeau que l'animal portait précédemment dans votre inventaire. À noter que si le bug concerne les chiens et les chats
, il n'est pas nécessaire d'enlever les chapeaux portés par les chevaux ou les oursins.
Un autre bug technique a été reporté sur les versions consoles
de la mise à jour 1.6.9 de Stardew Valley
. Au lancement d'une partie sur la Ferme des champs de pré, les poules disparaissent chez les fermiers ayant laissé le poulailler ouvert
le premier jour. Pour éviter ce problème, ConcernedApe recommande de laisser la porte du poulailler fermée pendant toute votre première journée de jeu. Ainsi, les volailles seront sauvées et resteront bien dans votre ferme. Tout comme le problème des chapeaux, son développeur travaille d'arrache-pied pour les corriger au plus vite.
commentaire (0)