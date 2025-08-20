Monster Hunter Wilds va accueillir les Chocobos de Final Fantasy XIV Online

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 août 2025 à 10h14
Annoncée pendant l'Opening Night Live de la gamescom 2025, une nouvelle collaboration va avoir lieu entre Monster Hunter Wilds et le MMORPG de Square Enix, une tradition depuis l'opus World.
Monster Hunter Wilds va accueillir les Chocobos de Final Fantasy XIV Online
L'histoire unissant l'univers de Monster Hunter à celui de Final Fantasy XIV Online est assez récente. La première collaboration de ce genre a eu lieu en 2018 dans Monster Hunter World. Les chasseurs pouvaient alors partir sur les traces de Béhémoth, déguiser leur compagnon Palico en Mog et croiser des Pampas. Forte de son succès à l'époque, cette collaboration va à nouveau avoir lieu, mais dans Monster Hunter Wilds

Des créateurs emblématiques de Final Fantasy XIV débarquent dans Monster Hunter Wilds 

Dévoilé en avant-première lors de la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2025, ce crossover va permettre aux chasseurs de Monster Hunter Wilds de parcourir les Terres interdites sur le dos d'un Chocobo. Pendant vos sessions d'exploration, vous pourrez également rencontrer des Pampas sur le chemin. D'autres surprises sont prévues, mais seront dévoilées au cours des prochaines semaines par Capcom. 

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Mais la grande surprise de ce crossover avec le monde d'Éorzéa est l'arrivée dans Monster Hunter Wilds de l'Oméga Planetikos. Plus connu dans Final Fantasy XIV Online sous le nom de « Châssis expérimental Oméga », ce monstre mécanique de niveau 90 va mettre le talent et le courage des traqueurs à l'épreuve.

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En triomphant de ce combat, des matériaux exclusifs seront certainement obtenus en récompense, permettant de fabriquer un équipement inédit. Mais il faut attendre de nouvelles informations pour le confirmer.

Un crossover disponible en jeu très prochainement

Toutes ces surprises ont de quoi combler les passionnés des deux univers. D'autant que l'attente sera de courte durée, car cette collaboration arrivera dans Monster Hunter Wilds à la fin du mois de septembre, avec la 3e mise à jour gratuite du titre. Les chasseurs ne devront donc patienter que quelques semaines avant de parcourir le monde sur le dos d'un Chocobo.

À noter que les joueurs de Final Fantasy XIV vont eux aussi avoir droit à un événement exclusif en jeu mettant à l'honneur l'une des créatures vedettes de Monster Hunter Wilds. Alors chasseurs ou héros d'Éorzéa, préparez-vous à une rentrée monstrueuse !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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