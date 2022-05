Stardew Valley : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Stardew Valley ?

Quête principale → Environ 50 heures.

→ Environ 50 heures. Quête principale et plusieurs secondaires → Au moins 85 heures.

→ Au moins 85 heures. Terminer le jeu → Plus de 150 heures.

Sorti il y a plusieurs années maintenant,ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses. Le soft d'Éric Baronne est, d'ailleurs, considéré comme l'un des meilleurs « wholesome games ». Bien que l'aventure proposée se veuille être simple et reposante, il ne reste que Stardew Valley est plutôt complet et demande un certain nombre d'heures avant de terminer la quête principale. D'ailleurs, de nombreuses personnesChaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Néanmoins, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative.Dans le cas de, les estimations réalisées se basent aussi bien sur l'accomplissement des quêtes principales, la réalisation de missions annexes et la volonté d'obtenir le 100 % du titre. Or, le jeu propose une myriade d'activités, de régions à explorer (en end-game) et de choses à faire, ce qui peut grandement faire grimper sa durée de vie.Vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes, terminer totalement le jeu). Notez également que l'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque région ou, contrairement, rusher la quête principale.Par ailleurs, nous vous rappelons que l'aventure Stardew Valley vous demandera d'effectuer un choix crucial, en début de partie : il vous faudra choisir une carte de ferme. Nous vous donnons quelques conseils afin de bien la sélectionner dans un guide dédié à ce sujet Rappelons que(iOS et Android)