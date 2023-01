Stardew Valley : Le marais de Shrek s'invite dans le jeu grâce à un mod

Xbox Édition Standard → 12,52 € au lieu de 14,99 €, soit 16 % de réduction.



Depuis la sortie officielle de, de très nombreux mods se sont rendus disponibles sur la Toile. En les installant, les joueurs et les joueuses peuvent ainsi bénéficier d'outils/paramètres supplémentaires ou changer certains aspects du soft. C'est, d'ailleurs, le cas du mod, nommé « Shrek's Swamp ».Très récemment, le moddeur Wandox99 a sorti son, sur le site Nexusmods. Comme son nom l'indique,D'ailleurs, le moddeur a partagé quelques images, montrant la carte sous différentes saisons, sur la page Nexusmods . Le résultat est plutôt impressionnant, vous en conviendrez certainement.Par ailleurs, notons que les joueurs et les joueuses intéressés par « Shrek's Swamp » peuvent également télécharger et installer, soient « Shrek's house » et « Donkey as Horse » . Le premier permet d'implanter la maison de Shrek tandis que le deuxième remplace le cheval par un âne, faisant référence au fameux personnage « l'Âne » du film d'animation d'Andrew Adamson et de Vicky Jenson.À propos des fermes de départ, proposées sur le soft d'Éric Barone, sachez que nous avions concocté un guide pour vous aider à en sélectionner une. Par ailleurs, d'autres guides sur différents aspects et éléments de gameplay de Stardew Valley sont disponibles dans nos colonnes.Pour rappel, Stardew Valley est à retrouver sur PC, PS4, Xbox One ainsi que sur Nintendo Switch et smartphones. Notre partenaire, Instant Gaming, vous propose une belle réduction sur la version Xbox du soft :