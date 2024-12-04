Stardew Valley accueille un mod inspiré de Baldur's Gate 3

Si vous rêvez de voir Astarion, Ombrecoeur et les autres héros de Baldur's Gate 3 parcourir votre village et discuter avec votre personnage, alors ce mod de Stardew Valley est fait pour vous.
Stardew Valley
propose un vaste contenu à découvrir, permettant de divertir les joueurs pendant de nombreuses heures. Toutefois, le titre développé par Concerned Ape inspire également les moddeurs
. Avec leurs créations, vous pouvez utiliser un tracteur dans votre ferme, avoir des meubles de styles différents dans votre maison ou offrir à votre personnage des coiffures inédites.
Mais ces mods sont l'occasion d'inviter des personnages tirés d'autres franchises au cœur de la Vallée
. Par exemple, un mod transforme les créatures rencontrées dans les donjons en Pokémon. Tandis qu'un autre donne aux portraits de vos amis un look tout droit sorti d'un anime. La dernière création en date de la communauté va vous permettre d'inviter dans votre village les héros de Baldur's Gate 3
.
Vivez une folle romance avec Astarion dans Stardew Valley
Né grâce à la passion de joueurs du monde entier, le mod Baldur's Village
est un projet de grande ampleur divisé en plusieurs parties. D'après un message partagé par l'un de ses contributeurs sur X/Twitter, la première partie est officiellement terminée. D'ailleurs, les fonctionnalités intégrées montrent que le développement a demandé beaucoup de travail aux personnes investies dans ce projet.
En effet, via le mod Baldur's Village, vous pourrez rencontrer tous les personnages du titre de Larian Studios.
Mais le détail le plus important est qu'une romance sera possible avec l'un d'entre eux : Astarion
.
S'il n'est pas encore téléchargeable, le mod de Stardew Valley devrait être ajouté dans le courant de l'hiver
. Xun, le contributeur ayant relayé l'information, a expliqué que le mod est actuellement en cours de traduction. Il a déclaré que « des joueurs extraordinaires du monde entier se sont portés volontaires pour nous aider à le traduire dans différentes langues. Étant donné que la plupart des volontaires traduiront à partir de l'anglais et que notre équipe travaille principalement en chinois, nous avons décidé de nous concentrer d'abord sur la version anglaise
».
Après le déploiement de cette première partie, l'équipe chargée du projet envisage d'ajouter d'autres romances ainsi que des événements supplémentaires.
Cependant, ces ajouts ne seront possibles qu'en fonction des téléchargements et des dons faits par les joueurs.
commentaire (0)