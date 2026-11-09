Star Wars Zero Company : Après avoir réembauché, le studio licencie encore

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 novembre 2026 à 14h34
Malgré le succès commercial de Star Wars Zero Company, le studio Bit Reactor continue d'être instable. Après une période de chômage technique, plusieurs développeurs ont été licenciés. Une situation contrastée alors que d'autres projets majeurs de la licence semblent se préciser chez Electronic Arts.
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Star Wars Zero Company : Après avoir réembauché, le studio licencie encore

Malgré un lancement couronné de succès, les coulisses du développement de Star Wars Zero Company sont loin d'être idylliques. Le studio Bit Reactor fait face à une nouvelle vague de départs forcés, jetant une ombre sur l'avenir de ce jeu de tactique au tour par tour qui a pourtant séduit plus d'un million de joueurs à travers le monde.

Des licenciements inattendus après un retour espéré

Avant même la sortie officielle du titre, la majorité des effectifs de Bit Reactor avait été placée en chômage technique, laissant planer un doute immense sur la pérennité du projet. Le succès commercial retentissant du jeu a permis, quelques semaines plus tard, le retour d'une grande partie de l'équipe, mais cette accalmie fut de courte durée. Le média Bespinbulletin a repéré des annonces de licenciements touchant des membres clés du développement.

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Parmi les talents affectés, on retrouve notamment l'ingénieur de l'interface utilisateur Tyler Eichten, le membre de l'équipe d'assurance qualité Ryan Mosher, ainsi que le producteur Michael Blackard. Ce dernier a d'ailleurs partagé son ressenti sur la situation avec un certain optimisme.

Je reste très enthousiaste à l'idée de revenir travailler dans cette industrie à l'avenir.

De son côté, l'artiste en chef des environnements Ryan Lopez a précisé qu'il n'avait tout simplement pas été rappelé à la suite de sa période de chômage technique. L'ampleur totale de ces réductions d'effectifs n'a pas encore été officiellement communiquée par le studio.

Quel avenir pour le jeu de tactique de Bit Reactor

Après le retour initial des développeurs, le studio avait pourtant réussi à déployer une mise à jour majeure, ajoutant des modificateurs de campagne pour augmenter la difficulté globale de l'expérience. Cependant, aucune extension payante ou gratuite n'a été annoncée pour le moment. La communauté s'interroge légitimement sur le suivi à long terme de Star Wars Zero Company, alors que l'équipe se retrouve amputée de plusieurs de ses membres fondateurs. Le titre pourrait tout simplement ne pas évoluer, et l'équipe passer à autre chose.

Dans tous les cas, d'autres projets Star Wars arriveront, que ce soit chez Electronic Arts ou non, ce qui laisse un espoir pour les membres ayant participé à l'élaboration du jeu de rebondir rapidement.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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