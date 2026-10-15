Star Wars Zero Company lance son patch 1.2, avec de belles nouveautés

Le jeu de stratégie tactique Star Wars Zero Company s'offre une mise à jour majeure. Electronic Arts et Bit Reactor déploient le patch 1.2, apportant des modificateurs de campagne et des options de mort permanente pour satisfaire les stratèges en quête d'un défi absolu.

Electronic Arts et Bit Reactor viennent tout juste de déployer la très mise à jour 1.2 pour Star Wars Zero Company. Au programme de cette révision majeure, nous retrouvons des ajustements d'équilibrage minutieux, de nombreuses corrections de bugs, mais surtout l'introduction de modificateurs de campagne qui promettent de donner des sueurs froides aux commandants les plus aguerris.

Un défi sur mesure pour les stratèges

La grande nouveauté de ce patch 1.2 réside incontestablement dans l'ajout des modificateurs de campagne. Accessibles dès le lancement d'une nouvelle partie, et ce peu importe le niveau de difficulté sélectionné à l'origine, ces options permettent de façonner les règles du jeu selon vos envies. Les développeurs ont souhaité offrir une flexibilité totale pour ceux qui trouvent l'expérience de base trop clémente.

Parmi les options les plus redoutables, vous avez le pouvoir de réduire drastiquement le seuil de tolérance de vos agents avant qu'ils ne soient définitivement éliminés du champ de bataille. Les plus téméraires pourront même activer une option de mort instantanée, transformant chaque erreur de placement en une sanction irrévocable.









La mort permanente s'invite dans la galaxie

Pour accentuer cette tension dramatique, le studio a également intégré un risque de mort permanent. Concrètement, une défaite tactique peut désormais entraîner la perte définitive d'un agent, avec une probabilité qui peut être fixe ou croissante au fil de vos échecs. Cette mécanique, bien connue des amateurs de jeux de rôle tactiques, oblige à peser chaque décision avec une prudence extrême.

La progression de vos troupes est elle aussi impactée par ces nouvelles règles. Il est maintenant possible de brider l'évolution de vos soldats en réduisant, voire en désactivant totalement, les gains de points de vie maximums, obtenus grâce aux points de concentration. De plus, l'évolution des liens entre vos unités subit un coup de frein. Les fameux binômes d'agents ne pourront plus profiter de l'entraînement double avant d'avoir atteint le niveau quatre de leur relation, ce qui retarde considérablement l'accès aux synergies les plus dévastatrices.

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Des ajustements essentiels pour une expérience optimale

Au-delà de ces options de difficulté extrêmes, le patch 1.2 apporte son lot de modifications fonctionnelles indispensables. Les équipes de Bit Reactor ont procédé à un rééquilibrage global des armes, des équipages et des améliorations d'installations afin de garantir une progression plus juste et gratifiante. L'ergonomie est également concernée, puisque qu'il est maintenant possible d'attribuer la fonction « Appel de renforts » au raccourci clavier de son choix.

Enfin, cette mise à jour vient corriger une multitude de dysfonctionnements qui entachaient parfois l'immersion. Que ce soit des problèmes liés à l'activation de certaines compétences, des soucis de personnalisation visuelle, ou encore des bugs affectant les cinématiques et les dialogues, le studio a passé un grand coup de balai. Les affrontements gagnent ainsi en fluidité et en lisibilité, permettant de se concentrer uniquement sur la stratégie. Vous pouvez retrouver le patch notes complet sur le site officiel.

Rappelons que Star Wars Zero Company est sorti le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :