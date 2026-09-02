Star Wars Zero Company : Combien de cycles comporte la campagne ?

Comprenez le fonctionnement de la temporalité dans Star Wars Zero Company et découvrez le nombre exact de cycles nécessaires pour arriver au bout de la campagne principale, sans le moindre spoiler.

Dans Star Wars Zero Company, la progression ne se mesure pas en jours classiques, mais en cycles. Chaque cycle représente une journée de temps de jeu et équivaut à la réalisation d'une mission complète. Très vite, au fur et me mesure que le décompte s'égrène et que les limites de temps imposées par le jeu vous poussent à avancer, une question stratégique peut se poser. Combien de cycles séparent le début de la fin de l'aventure ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette mécanique temporelle.

Combien de cycles faut-il pour terminer Star Wars Zero Company ?

Une partie complète de Star Wars Zero Company s'étale en moyenne sur environ 40 cycles du début à la fin. Ce chiffre peut légèrement varier vers le haut ou vers le bas en fonction des choix que vous effectuez au cours de votre progression.

En raison des chronomètres de mission intégrés qui vous contraignent à maintenir un rythme constant, il est difficile de s'écarter de la trajectoire prévue par le jeu :

Il est très improbable d'obtenir une partie de moins de 38 cycles .

. La durée maximale excédera rarement les 45 cycles.









En temps réel, cette structure représente une durée de vie globale comprise entre 35 et 45 heures de jeu au total, comme nous vous l'expliquons dans notre article sur la durée de vie de Star Wars Zero Company.

En règle générale, compléter un cycle demande un peu moins d'une heure, tout dépendra du type de mission que vous aurez, puisque certaines peuvent être bien plus longues que d'autres, notamment celles qui comportent plusieurs étapes.

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Zero Company est sorti le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series et qu'il a cartonné sur Steam. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :