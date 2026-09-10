Star Wars Zero Company : Patch notes de la mise à jour 1.1 du 10 septembre

Découvrez le patch notes de la mise à jour 1.1 de Star Wars Zero Company, disponible depuis quelques heures sur toutes les plateformes.

Deux semaines après sa sortie, teintée de succès, Star Wars Zero Company accueille une mise à jour majeure qui vient corriger de nombreux problèmes, tout en apportant des améliorations et certains équilibrages, en fonction de ce qui était demandé par les joueurs. Vous pouvez sans plus attendre découvrir le patch notes de la mise à jour 1.1 de Star Wars Zero Company, disponible sur toutes les plateformes ce 10 septembre.

Patch 1.1 Star Wars Zero Company Corrections de bugs Performance et Stabilité Correction de divers problèmes de plantage.

Correction de divers saccades visuelles.

Correction d'un problème où les sauvegardes Beskar étaient temporairement supprimées.

Correction d'un problème de plantage pour le mode Beskar.

Mise à jour des pilotes minimaux suggérés vers les versions actuelles adaptées au jeu pour Nvidia et AMD.

Note des développeurs : Nous avons également mis à jour le texte de l'invite de dialogue pour indiquer que vous devez mettre à jour les versions de vos pilotes.

Correction d'un problème où les paramètres de mise à jour de l'illumination globale et des réflexions faisaient accidentellement référence au Ray Tracing.

Correction d'un rare blocage sur le menu principal causé par l'envoi rapide et répété de commandes pendant la cinématique d'introduction.

Correction de problèmes de corruption de sauvegarde qui pouvaient survenir lors d'une fermeture soudaine ou forcée du jeu.

Correction d'un problème où les joueurs ne recevaient pas leurs objets de précommande ou de l'Édition Deluxe. Cinématiques et Conversations Correction de mouvements involontaires des cheveux de Fathom pendant certaines cinématiques.

Correction des animations de réponse de plusieurs personnages dans le Den lorsque Hawks est à proximité ou en conversation avec eux.

Correction des animations pour les Clone Troopers pendant certaines cinématiques.

Correction des animations pour Kabb pendant les conversations.

Correction d'un problème avec la façon dont le bras de Hawks apparaissait pendant une animation debout.

Correction d'un problème où Trick équipait son casque par défaut en entrant dans Stillwatch sans casque.

Correction d'un problème où Trick équipait sa tenue par défaut avant d'entrer dans Stillwatch après un redémarrage du jeu.

Correction d'un problème où Hawks était parfois absent de la cinématique de fermeture de Bespin. Personnalisation Correction d'un problème où le sabre laser de Tel-Rea Vokoss s'affichait toujours après un changement pour un Astromech dans le centre de personnalisation.

Correction d'un problème où changer l'origine d'un Opérateur d'un autre humanoïde vers un Clone et inversement utilisait l'aperçu vocal par défaut de l'origine précédemment sélectionnée.

Correction d'un problème où le dossier d'aperçu pour Hawks ne se lançait pas pendant la création de personnage. Banque de données Correction d'un problème qui corrompait les personnages si vous interagissiez avec la banque de données pendant une sauvegarde.

Correction d'un problème où les informations pouvaient être corrompues lors de la modification de personnages dans la banque de données.

Correction d'un problème où le nom d'un autre Opérateur était modifié par erreur après l'édition du nom d'un Opérateur, entraînant des doublons de noms de personnages et une personnalisation défectueuse pour l'Opérateur concerné. Rencontres Correction d'un problème où le dernier adversaire de la mission de héros de Tel-Rea Vokoss ne réattribuait pas correctement son ciblage vers l'Opérateur qui l'avait touché.

Correction d'un problème où le dernier adversaire de la mission de héros de Tel-Rea Vokoss ne réattribuait pas son ciblage vers l'Opérateur qui ralie Tel lorsqu'elle est en danger. Stratégie Correction d'un problème où le réservoir de Bacta pouvait être utilisé plus d'une fois au cours d'un cycle.

Correction d'un problème où une sauvegarde automatique supplémentaire était générée lors du chargement depuis une sauvegarde.

Correction d'un rare blocage qui survenait dans le tutoriel du centre médical.

Correction d'un problème où la transition vers et depuis le menu de sélection d'escouade tout en ouvrant le mode d'inspection bloquait la progression.

Correction d'un problème où les spécialisations secondaires n'ajoutaient pas correctement les entraînements croisés passifs de la spécialisation au groupe de sélection au niveau de relation +8.

Les spécialisations secondaires compteront désormais correctement lors du test des exigences et résultats spécifiques à une spécialisation pendant les opérations. Tactique Correction d'un problème où des tirs pouvaient être manqués, même lorsque la chance de toucher était de 100 %.

Correction d'un problème où les fusils à dispersion de niveau 2 à 4 utilisaient accidentellement les valeurs du niveau 1.

Correction d'un problème où les attaques en cône s'alignaient de manière non naturelle lors du ciblage à la souris et au clavier.

Correction d'un problème avec l'animation de tir de Kabb lors de l'utilisation du M-32.

Correction d'un problème qui empêchait le joueur d'utiliser des Opérateurs qui se retrouvaient en dehors de la carte.

Correction d'un problème où le démonteur de droïdes accordait incorrectement l'Harmonie à toutes les morts d'ennemis au lieu de uniquement à la mort des droïdes.

Correction d'un problème où les attaques de la Force de Tel Rea affichaient des valeurs de dégâts incorrectes dans l'interface utilisateur lorsque des bonus étaient appliqués.

Correction d'un problème où les attaques de la Force de Tel Rea appliquaient le bonus d'entraînement croisé de dégâts à distance deux fois au lieu d'une seule.

Correction d'un problème où les attaques de la Force de Tel Rea n'ajoutaient pas correctement les bonus de dégâts critiques.

Correction d'un problème avec les dégâts de base pour le tir anti-blindage du DC-17m qui l'empêchait de marquer des coups critiques ou de recevoir des bonus de dégâts qui devaient s'appliquer aux grenades.

Correction d'un problème qui rendait le ciblage avec la frappe de roquette et le tir anti-blindage du DC-17m difficile à contrôler.

Correction d'un problème où les blasteurs ioniques doublaient leurs dégâts critiques.

Correction d'un problème où la quantité de concentration affichée dans le menu radial ne s'affichait pas également dans les autres menus.

Correction d'un problème où la capacité de scanners améliorés de l'Astromech affichait Cible invalide lors de l'activation de la capacité à la manette.

Correction d'un problème où l'interface de ralliement était manquante lors du ciblage d'une unité à partir de l'aperçu du déplacement.

Correction d'un problème où les dégâts réduits à zéro ou en dessous n'étaient pas correctement représentés dans l'interface utilisateur.

Correction d'un problème où la souffrance partagée pouvait se produire hors écran.

Correction d'un problème où le statut inamovible était appliqué mais ne fournissait aucun bonus.

Correction d'un problème où aucun projectile ne s'affichait lorsqu'un Droïdeka tirait avec sa ligne de mire bloquée.

Correction d'un problème où les ennemis situés en dehors du cône de ciblage de la salve balayante étaient tout de même touchés par la capacité.

Correction d'un problème avec le deuxième niveau du talent Une vie de labeur qui lui faisait accumuler ses bonus à l'infini s'il était acheté de manière répétée.

Amélioration de la stabilité de la caméra pour réduire la dérive de la caméra lors de la sélection des cibles pour les capacités en combat.

Correction d'un problème où les tirs de surveillance déclenchés contre les attaquants poussaient les ennemis à tirer à travers des objets solides sur des Opérateurs qu'ils ne pouvaient pas voir.

Correction de certains cas de déclenchement de la surveillance sur une unité située en dehors du cône de ciblage.

Correction de divers problèmes de surveillance qui entraînaient des attaques involontaires contre des ennemis et des Opérateurs.

Correction d'un problème qui faisait osciller la caméra lors de la transition vers la vue par-dessus l'épaule.

Correction d'un problème où un Opérateur pouvait être absent de votre escouade lors de l'arrivée sur une mission tactique.

Correction d'un problème d'ordre des tours qui faisait qu'un capitaine Coil soignait une cible déjà tuée par la surveillance.

Correction d'un problème où les actions de combat n'étaient pas correctement traitées.

Rappelons que Star Wars Zero Company est sorti le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :