Star Wars Zero Company : Une partie des développeurs a été placée au chômage technique juste avant la sortie

Véritable succès critique et commercial, Star Wars Zero Company n'a toutefois pas profité d'un lancement idéal en coulisses. La majorité des développeurs du studio Bit Reactor a été placée en chômage technique sans solde juste avant ce lancement, soulevant de lourdes questions sur l'industrie.

Star Wars Zero Company s'impose déjà comme l'une des excellentes surprises de cette année, même si les joueurs ne sont pas forcément unanimes. Avec un pic impressionnant de près de 78 000 joueurs simultanés sur Steam et 77 % d'avis positifs sur Steam, le jeu de tactique au tour par tour séduit massivement. Cependant, derrière ce tableau idyllique se cache une réalité sociale dramatique pour les créateurs de cette œuvre.

Une équipe sacrifiée avant même la consécration

Selon l'enquête publiée par Gamefile, Bit Reactor, responsable du développement, a pris la décision radicale de placer jusqu'à 80 % de ses effectifs en chômage technique quelques semaines avant la sortie. Un représentant du studio a confirmé ces mesures, justifiant ce choix par une incertitude financière quant aux performances du jeu à son lancement. Cette décision appartiendrait exclusivement à la direction de Bit Reactor, sans implication directe des éditeurs Electronic Arts ou Disney.

Aujourd'hui, alors que les ventes explosent à tel point qu'il a signé le meilleur lancement d'un jeu Star Wars sur Steam, seul un effectif réduit à son strict minimum opère au sein du studio pour assurer le suivi technique et corriger les bugs de lancement. Les autres employés, bien que techniquement toujours sous contrat, se retrouvent sans salaire et dans l'incapacité de profiter des retombées économiques de leur propre succès. Et pourtant, l'un des points négatifs concerne l'aspect technique, avec une optimisation à revoir et de nombreux problèmes de caméras à résoudre. De la main d'œuvre ne serait probablement pas de refus pour les équipes.









La colère gronde chez les anciens employés

Cette situation paradoxale provoque une vague d'indignation, notamment exacerbée par les réactions enthousiastes des dirigeants sur les réseaux sociaux. Zachariah Scott, un ancien membre de l'équipe remercié plus tôt cette année, a pris la parole pour dénoncer ce qu'il perçoit comme une profonde injustice.

Il est malsain et étrange de voir tous ces gens de chez EA et Disney, ainsi que les cadres de Bit Reactor, publier des messages dithyrambiques sur l'immense succès de Star Wars Zero Company, tout en semblant dissimuler le fait que l'équipe a été mise à pied il y a des semaines.

Il ajoute qu'il est écœurant de voir un nouveau jeu d'entreprise atteindre les sommets de Steam pendant que les créateurs cherchent du travail, totalement exclus d'un éventuel partage des bénéfices. Selon lui, la direction tente de maintenir les employés dans l'attente avec des ondes positives et des promesses qui sonnent creux. De plus, certaines sources internes doutent fortement que tous les membres mis en attente retrouvent leur poste, même si la direction affirme espérer un retour à la normale.

Ce cas illustre une tendance de plus en plus sombre au sein du marché vidéoludique. Même lorsqu'un studio parvient à livrer un titre acclamé par la critique, adoubé par les joueurs et soutenu par des géants comme EA et Disney, la sécurité de l'emploi n'est jamais garantie. Des litiges juridiques concernant la propriété du studio ces dernières années pourraient également avoir fragilisé la structure financière de Bit Reactor.

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Zero Company arrive le 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur les plateformes suivantes :