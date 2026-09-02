Star Wars Zero Company : Est-il possible de sauver Aurelio ?

Aurelio connaît un destin tragique dès l'introduction de Star Wars Zero Company. Mais existe-t-il un moyen de contourner le script et d'éviter la mort de ce coéquipier rodien pendant le tutoriel ? Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette séquence inévitable.

Dès la première mission de Grand Theft Auto VI, les joueurs font la connaissance d'Aurelio, un coéquipier rodien qui ne fait malheureusement qu'un passage éclair dans l'escouade. Lors de la phase d'apprentissage, ce dernier se fait brutalement battre à mort par un Coil Brute. Alors que le titre met en avant un système de mort permanente et que le recrutement de nouveaux membres coûte cher, une question se pose légitimement : peut-on sauver Aurelio et le garder dans son équipe ?

Peut-on empêcher la mort d'Aurelio dans Star Wars Zero Company ?

La réponse est sans appel : non, il est totalement impossible de sauver Aurelio dans Star Wars Zero Company. Sa mort fait partie intégrante du scénario de la première mission et se révèle strictement verrouillée par le jeu. La progression reste bloquée tant que vous n'effectuez pas l'action menant à sa perte. Vous n'avez d'autre choix que de le placer sur la case où le Brute viendra l'éliminer.

Pour justifier cette exécution éclair, les développeurs ont pris soin de fragiliser le personnage dès le départ : Aurelio débute la partie avec deux blessures préalables, ce qui le rend particulièrement vulnérable à la moindre attaque, et donc impossible à sauver.

Une introduction brutale à la mécanique de mort permanente

Si le destin d'Aurelio est scellé, ce n'est pas par hasard. Cette séquence sert de tutoriel choc pour introduire l'une des mécaniques centrales du jeu : la mort définitive. Dans Star Wars Zero Company, tous vos opérateurs et coéquipiers peuvent mourir définitivement au combat, les rayant à jamais de votre campagne.

À l'exception du protagoniste principal, Hawks, l'ensemble de votre effectif est soumis à cette règle impitoyable. Cela concerne aussi bien les nouvelles recrues que les personnages majeurs ou nommés, y compris les droïdes et les Jedi qui rejoindront vos rangs.

Pour honorer la mémoire de vos soldats tombés au combat, vous pouvez à tout moment vous rendre dans la zone centrale du jeu. Le QG abrite un espace Mémorial qui répertorie l'historique complet et les statistiques de tous les membres de la Zero Company morts au champ d'honneur, y compris ce pauvre Aurelio.