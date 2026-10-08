Les développeurs de Star Wars Zero Company reprennent le travail

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 octobre 2026 à 12h55
Après des semaines d'incertitude et une mise à pied juste avant la sortie du jeu, une partie des développeurs du studio Bit Reactor retrouve le chemin du bureau. Le succès commercial de Star Wars Zero Company permet aujourd'hui d'amorcer un retour à la normale progressif.
Les développeurs de Star Wars Zero Company reprennent le travail

C'est une nouvelle qui tranche avec la morosité ambiante du secteur vidéoludique. Les développeurs de Bit Reactor, à qui nous devons Star Wars Zero Company, commencent à réintégrer leurs postes. Cette annonce intervient après une période extrêmement difficile pour l'entreprise basée dans le Maryland, qui avait dû placer une grande majorité de ses employés en congé sans solde peu de temps avant la commercialisation de son jeu.

Une lueur d'espoir après la tempête

Le directeur général de Bit Reactor, Greg Foertsch, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour confirmer cette dynamique positive. Il qualifie cette réintégration d'étape cruciale pour assurer le suivi de leur jeu de tactique. Le dirigeant a tenu à souligner l'importance de ses équipes et la fierté qu'il éprouve face au travail accompli, malgré des circonstances particulièrement éprouvantes.

Devoir demander aux membres de l'équipe de se retirer après avoir fait face à des développements commerciaux inattendus et indépendants de notre volonté, si près du lancement, a été une décision incroyablement difficile, mais nécessaire pour nous aider à ramener le plus de personnes possible à terme.

Pour comprendre cette situation, il faut remonter à la fin du mois d'août. Selon les informations rapportées par le journaliste Stephen Totilo, près de 80 % des effectifs du studio avaient été mis à pied. Ces employés conservaient leur statut mais se retrouvaient sans salaire ni avantages sociaux. Cette coupe s'expliquait par un assèchement des fonds du studio, conséquence directe d'une bataille juridique entre les cofondateurs de l'entreprise. Seule une équipe extrêmement réduite avait été conservée pour corriger les bugs urgents après la sortie.

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Un succès critique et commercial salvateur

Si Bit Reactor peut aujourd'hui faire machine arrière, c'est grâce à l'accueil exceptionnel réservé à Star Wars Zero Company. Le titre, qui transpose avec brio les mécaniques de jeux de stratégie à la XCOM dans l'univers lointain imaginé par George Lucas, a rapidement dépassé le million d'exemplaires vendus. Ce triomphe inespéré a renfloué les caisses et permis de relancer la machine.

Malgré cet optimisme affiché, la situation n'est pas encore totalement résolue pour l'ensemble des salariés. Les sources indiquent que les effectifs actuels du studio dépassent à peine la moitié de ce qu'ils étaient avant la vague de mises à pied. Une part non négligeable des créateurs du jeu reste donc dans l'incertitude. La communauté espère désormais que les excellentes ventes continueront de porter leurs fruits, permettant à terme de reformer l'équipe complète qui a donné vie à cette aventure galactique, laquelle pourra se pencher sur de nouveaux projets.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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