Star Wars : Le Pouvoir de la Force 3 serait en développement

Voilà une nouvelle que personne n'attendait. Alors que nous savons qu' probablement une suite de Jedi Fallen Order , il semblerait que le studio étasunien ait au moins un autre projet estampillé Star Wars en production.Encore au stade de rumeur, la nouvelle provient de Daniel Richtman (via Alfabetajuega ) qui possède une certaine crédibilité dans le milieu, lequel précise que. Il n'en serait encore qu'à ses débuts, mais le projet serait bien vivant. Aucun autre détail n'a été donné, notamment sur le studio qui est en charge de ce projet,, lesquels ont réalisé les deux derniers opus Star Wars, à savoir Jedi Fallen Order et Squadrons.Concernant la série L, ouen version originale, le premier épisode de cette saga a été publié en 2008 et sa suite, deux années plus tard, en 2010. Les critiques, bien qu'elles ne fussent pas toutes positives, étaient globalement bonnes, même si le deux a subi plus de retours négatifs. Reste à savoir ce que compte faire Electronic Arts avec ce troisième opus, qui arriverait donc plus de dix ans après la sortie du 2.En attendant,, et que d'autres jeux de la franchise devraient voir le jour ces prochaines années, comme l'avait affirmé la société nord-américaine il y a quelque temps