Star Wars: Squadrons offert sur l'Epic Games Store

Star Wars: Squadrons gratuit sur l'Epic Games Store

Découvrez tout le sens du mot pilote dans une histoire solo Star Wars palpitante se déroulant juste après les événements du Retour du Jedi. Vivez la bataille pour la galaxie du point de vue alterné entre les deux factions et retrouvez des leaders iconiques et émergents. La Nouvelle République combat pour la liberté. L'Empire pour l'ordre. Nous avons besoin de vous pour rejoindre l'élite de la galaxie.

Comment avoir Star Wars: Squadrons gratuitement ?

PC Édition Standard → 3,32 € au lieu de 39,99 €, soit 92 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 12,95 € au lieu de 39,99 €, soit 68 % de réduction.



Depuis maintenant près de quatre ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. Alors que la fin de l'année approche, c'estqui est offert sur la plateforme.Dès ce jeudi 24 novembre, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouterà votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez que le gameplay propose une expérience de pilote, où les combats spatiaux s'enchaînent. Une histoire est bien évidemment proposée, prenant place juste après les événements de Star Wars VI, tout comme un mode multijoueur.Dans, vous serez également en mesure de personnaliser votre vaisseau et votre cockpit, mais aussi votre puissance de feu. Sorti en octobre 2020, le titre a été assez apprécié des joueurs.Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 24 novembre 2022 et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 1décembre pour le réclamer.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer.Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenairevous le propose sur :