Star Wars : Un battlefront a été annulé, deux nouveaux jeux en développement

Electronic Arts serait en train de travailler sur deux nouveaux jeux Star Wars, alors qu'un spin-off de Battlefront semble avoir été annulé, selon les dernières rumeurs.

EA Vancouver travaillait, jusqu'au printemps dernier,, qui devait normalement comporter des éléments de monde ouvert, comme l'a affirmé Kotaku , souvent bien informé par ses sources. Suite à l'arrivée sur le projet, qui avait comme nom de code Viking, du studio Criterion, des difficultés sur l'organisation et des idées divergentes. Selon Kotaku, nous aurions du voir arriver ce spin-off en fin d'année 2020, mais le projet est définitivement abandonné et ne sera semble-t-il pas repris.Cependant, Electronic Arts qui possède, rappelons-le, l’exclusivité pour éditer des jeux Star Wars, travaillerait, toujours selon les sources de Kotaku,. Le premier, sans grande surprise, n'est autre qu'une suite de Star Wars Jedi: Fallen Order , sorti en novembre 2019 et ayant connu un joli succès ( plus de 8 millions de copies vendues ). Le second serait développé par EA Motive, à Montréal au Canada,, qualifié « d’inhabituel » par Jason Schreier.Naturellement, aucune information n'a été donnée quant à ceux deux opus, et nous ne savons pas quand ils seront disponibles. Mais sachant queavait été officialisé lors de l'E3 2018, soit un an et demi avant son arrivée sur PC et consoles,, qui se déroulera, pour rappel, entre les 9 et 11 juin à Los Angeles.