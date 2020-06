Le prochain jeu issu de l'univers de Star Wars proposera de nombreux vaisseaux qui pourront être pilotés par les joueurs.

Liste des vaisseaux de Star Wars: Squadrons

Le A-Wing Intercepteur

Le Y-Wing Bombardier

Le U-Wing Soutien

Le X-Wing Chasseur



L'intercepteur TIE Intercepteur

Le bombardier TIE Bombardier

TIE Reaper Soutien

Le Chasseur TIE Chasseur



étant principalement un jeu se déroulant dans l'espace, où les batailles de vaisseaux seront légion, EA a fait le choix de proposer, dès sa sortie, huit vaisseaux différents. Ainsi, les joueurs pourront choisir l'une des quatre classes, à savoir. Dans chacune de ces classes, deux vaisseaux seront disponibles, un pour la Nouvelle République et un pour l'Empire.Le choix d'un vaisseau sera particulièrement important pour les modes multijoueur,(voir ci-dessous), certains étant plus solides que d'autres, ou infligeant plus de dégâts. Cerise sur le gâteau, vous pourrez plus ou moins personnaliser votre vaisseau avec « plus de 50 éléments différents » afin d'en faire quelque chose ressemble à votre façon de jouer.Pour la Nouvelle République, nous retrouvons :Pour l'Empire, nous retrouvonsVous pouvez, d'ores et déjà, retrouver leurs statistiques ci-dessous grâce aux images partagées par Electronic Arts.sortira, pour rappel, le 8 octobre sur PC, PS4 et Xbox One. Il proposera le cross-play et sera compatible à la VR.