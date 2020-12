Star Wars: Squadrons propose du contenu Prime Gaming

Récupérer les récompenses Prime Gaming Star Wars: Squadrons

De nombreux jeux s'associent avec Amazon pour proposer du contenu supplémentaire à leurs joueurs. Ceux édités par Electronic Arts font partie des habitués, notamment les licences sportives telles que FIFA ou encore le battle royale Apex Legends . Ce n'est donc pas très surprenant d'apprendre que les joueurs de Star Wars: Squadrons peuvent récupérer gratuitement quelques bonus via Prime Gaming, anciennement appelé Twitch Prime.Pour récupérer gratuitement les récompenses, vous devez obligatoirement être abonné au service Amazon Prime. Si tel est le cas, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur la page des offres et cherche le contenu relatif àdisponible ici . Il vous sera ensuite demandé de lier vos comptes Amazon et Electronic Arts, si ce n'est pas déjà fait. Lorsque l'opération est effectuée, vous pourrez alors profiter des packs.Pour ce mois de décembre, ce sont lequi peuvent être réclamés. Cependant, trois autres lots seront bientôt disponibles.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours Star Wars: Squadrons est quant à lui disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez l'aquérir tout en faisant des économies, notre partenaire