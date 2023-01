Date de sortie de Star Wars Jedi: Survivor

Après un excellent Star Wars Jedi: Fallen Order, qui a séduit de nombreux joueurs, il n'est pas étonnant de voir que Respawn et Electronic Arts se sont penchés sur une suite. Celle-ci s'est révélée à la fin de l'année 2022, et à quelques semaines de son arrivée, il est temps de faire le point surCommençons par ce qui intéresse le plus la communauté., soit trois ans et demi après le lancement de Fallen Order.Malheureusement, les PS4 et Xbox One ne sont pas concernées par, puisque. Cela a permis aux équipes de proposer des graphismes plus poussés, ce qui n'aurait pas été le cas en prenant en compte l'ancienne génération de consoles.Pour ce qui est de l'histoire, nous retrouverons bien évidemment Cal Kestis, cinq ans après les événements qui se sont déroulés dans Fallen Order. Alors que la galaxie s'enfonce encore un peu plus dans l'obscurité, notamment à cause de la répression menée par l'Empire, Cal va tenter de sauver ce qu'il peut, en affrontant des visages connus, mais aussi de nouvelles personnes. En tant que dernier représentant des Jedi, ce dernier sera amené à faire un choix et décider jusqu'où il est capable d'aller pour sauver l'héritage des Jedi et ses proches.L'aspect Souls-like pour les boss sera bien évidemment conservé ici, tout comme le côté RPG. Des nouveautés sont tout de même attendues, notamment du côté des combats, où davantage de possibilités sont proposées. Vous pourrez également compter sur un autre allié, en plus de BD-1, avec lequel vous allez pouvoir effectuer quelques combos en plein affrontement.Nous aurons aussi l'occasion de découvrir de nouveaux environnements de l'univers Star Wars, mais aussi des lieux inexplorés dans les films ou les jeux. Certaines choses ont, d'ailleurs, déjà été montrées en vidéo.Pour finir au sujet desachez que vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander selon plusieurs éditions . De plus, les configurations PC sont également connues, pour que chacun puisse se préparer. Rendez-vous le 17 mars pour découvrir cette nouvelle aventure.