Star Wars Jedi: Survivor : Différentes éditions, précommande et prix

Différentes éditions de Star Wars Jedi: Survivor

Avantages Standard Deluxe Star Wars Jedi: Survivor Oui Oui Bonus de précommande Oui Oui Pack cosmétique « Nouveau héros » Non Oui Pack cosmétique « Héros galactique » Non Oui

Bonus de précommande

Cosmétique « Ermite »

Sabre laser « Ermite »

Blaster « Combustion »

Prix des différentes éditions de Star Wars Jedi: Survivor

Édition Standard PC → 69,99 € PlayStation et Xbox → 79,99 €

Édition Deluxe PC → 89,99 € PlayStation et Xbox → 99,99 €



Où précommander Star Wars Jedi: Survivor ?

Un peu plus de trois ans après la sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order, en 2019, nous allons avoir le droit à une suite, avec. Celle-ci reprend l'histoire de Cal Kestis, qui lutte toujours contre l'Empire et tente de sauver la galaxie, tout en essayant de trouver de nouveaux alliés.Pour cet épisode, les joueurs pourront profiter de quelques améliorations au niveau du gameplay, avec davantage de possibilités dans les combats, mais aussi des moyens de se déplacer plus agréables. Naturellement, des lieux inédits pourront être explorés, pour cette histoire qui s'annonce encore une fois intense.Dans le but d'être totalement prêt pour sa sortie, en mars 2023, nous vous proposons un récapitulatif desqui ont été annoncées et des bonus qui les composent.Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront un pack de cosmétiques, directement inspirés du célèbre Jedi Obi-Wan Kenobi. Il comprend les éléments suivants :Le prix de vente des éditions deest somme toute normal pour un jeu triple A. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :peut être précommandé directement via les plateformes officielles :Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder pas à vous le proposer avec une belle réduction, auquel cas nous mettrons cet article à jour.La sortie deest programmée pour le vendredi 17 mars 2023, sur PC, PS5 et Xbox Series.