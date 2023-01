Star Wars Jedi: Survivor : Les configurations PC

Les configurations PC de Star Wars Jedi: Survivor

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Mémoire vive → 8 Go

8 Go Caractéristiques du processeur → 4 cœurs / 8 threads

4 cœurs / 8 threads Processeur → Intel Core i7-7700 ou Ryzen 5 1400

Intel Core i7-7700 ou Ryzen 5 1400 Caractéristiques de la carte graphique → DX12, 8 Go de VRAM

DX12, 8 Go de VRAM Carte graphique → GTX 1070 ou Radeon RX 580

GTX 1070 ou Radeon RX 580 Espace disque → 130 Go

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Mémoire vive → 16 Go

16 Go Caractéristiques du processeur → 4 cœurs / 8 threads

4 cœurs / 8 threads Processeur → Intel Core i5 11600K ou Ryzen 5 5600X

Intel Core i5 11600K ou Ryzen 5 5600X Caractéristiques de la carte graphique → DX12, 8 Go de VRAM

DX12, 8 Go de VRAM Carte graphique → RTX2070 ou RX 6700 XT

RTX2070 ou RX 6700 XT Stockage → 130 Go

Avec Star Wars Jedi: Fallen Order, Electronic Arts et Respawn ont réussi à réconcilier de nombreux amateurs de l'univers créé par George Lucas et les jeux vidéo, après plusieurs productions en demi-teinte. Ce n'est donc pas surprenant de savoir qu'une suite a très vite été dans les tuyaux, révélée en 2022, afin de poursuivre cette nouvelle histoire, originale, permettant de rencontrer certains personnages connus, et d'autres créés pour l'occasion, en plus de voyager dans des lieux sublimes.Avant de mettre la main sur, de nombreux joueurs se demandent si leur PC va tenir la route, notamment parce que nous avons monté d'une gamme ces derniers mois.Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que vous allez avoir besoin d'un ordinateur assez puissant, à tous les niveaux ou presque. Par exemple, il faudra un processeur i7-7700 et une carte graphique GTX 1070, dans la version la plus basse. 130 Go sont également nécessaires pour le stockage, ce qui demandera de faire de la place sur vos machines.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Pour rappel,est la suite directe de Fallen Order, sorti en 2019. Plusieurs améliorations sont attendues, mais le gameplay gardera les mécaniques qui ont fait son succès, notamment l'aspect roguelike.