Star Wars Jedi : D'autres aventures avec Cal Kestis sont prévues

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 mai 2026 à 14h40
Un représentant de Lucasfilm a expliqué que Cal Kestis n'a pas encore dit son dernier mot.
Star Wars Jedi : D'autres aventures avec Cal Kestis sont prévues

Les deux opus de la franchise Star Wars Jedi ont, comme vous le savez probablement, déjà reçu un bel accueil de la part de la presse spécialisée et des joueurs. Mettant en scène Cal Kestis, le personnage est devenu une figure assez importante dans l'univers Star Wars. D'ailleurs, selon de récentes informations, de plus amples aventures avec Cal Kestis sont à venir.

Cal Kestis aura le droit à de plus amples aventures

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C'est au micro des journalistes de GameRant qu'un représentant de chez Lucasfilm s'est confié quant à l'avenir du personnage Cal Kestis. Ainsi, ce dernier a déclaré que nous pouvons nous attendre à de plus amples aventures avec Cal Kestis

Il ne faut jamais dire jamais. On a son sabre laser dans le parc. D'autres histoires sur Cal [Kestis] sont à venir.

Malheureusement, le représentant de Lucasfilm n'a pas partagé de plus amples détails à ce sujet. Ainsi, nous ne savons pas encore dans quel format (comics, livres, jeux, etc.) seront dévoilées les prochaines aventures de Cal Kestis, bien que Star Wars Jedi 3 soit très probablement en développement (même si Respawn Entertainment n'a pas fait d'annonce officielle). Dans tous les cas, cela signifie que nous devrions encore voir Cal Kestis à l'avenir, et ce, au-delà de la trilogie vidéoludique Star Wars Jedi.

Cal Kestis a déjà eu le droit à un roman et une apparition dans une série

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Jusqu'à présent, Cal Kestis a déjà eu le droit à des apparitions dans d'autres œuvres. Le personnage est notamment le protagoniste du roman Star Wars - Jedi : Battle Scars de Sam Maggs. De plus, Cal Kestis, doublé par l'acteur américain Cameron Monaghan, fait une apparition dans la série d'animation LEGO Star Wars : Reconstruire la Galaxie, qui est à retrouver sur la plateforme Disney+.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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