Star Wars Jedi : D'autres aventures avec Cal Kestis sont prévues

Un représentant de Lucasfilm a expliqué que Cal Kestis n'a pas encore dit son dernier mot.

Les deux opus de la franchise Star Wars Jedi ont, comme vous le savez probablement, déjà reçu un bel accueil de la part de la presse spécialisée et des joueurs. Mettant en scène Cal Kestis, le personnage est devenu une figure assez importante dans l'univers Star Wars. D'ailleurs, selon de récentes informations, de plus amples aventures avec Cal Kestis sont à venir.

Cal Kestis aura le droit à de plus amples aventures

C'est au micro des journalistes de GameRant qu'un représentant de chez Lucasfilm s'est confié quant à l'avenir du personnage Cal Kestis. Ainsi, ce dernier a déclaré que nous pouvons nous attendre à de plus amples aventures avec Cal Kestis :

Il ne faut jamais dire jamais. On a son sabre laser dans le parc. D'autres histoires sur Cal [Kestis] sont à venir.

Malheureusement, le représentant de Lucasfilm n'a pas partagé de plus amples détails à ce sujet. Ainsi, nous ne savons pas encore dans quel format (comics, livres, jeux, etc.) seront dévoilées les prochaines aventures de Cal Kestis, bien que Star Wars Jedi 3 soit très probablement en développement (même si Respawn Entertainment n'a pas fait d'annonce officielle). Dans tous les cas, cela signifie que nous devrions encore voir Cal Kestis à l'avenir, et ce, au-delà de la trilogie vidéoludique Star Wars Jedi.

Popular Star Wars character Cal Kestis steps back into the galactic spotlight as production details confirm that his upcoming adventures continue. https://t.co/jIaJ0EquBR pic.twitter.com/PNmxd3efY3 — GameRant (@GameRant) May 21, 2026

Cal Kestis a déjà eu le droit à un roman et une apparition dans une série

Jusqu'à présent, Cal Kestis a déjà eu le droit à des apparitions dans d'autres œuvres. Le personnage est notamment le protagoniste du roman Star Wars - Jedi : Battle Scars de Sam Maggs. De plus, Cal Kestis, doublé par l'acteur américain Cameron Monaghan, fait une apparition dans la série d'animation LEGO Star Wars : Reconstruire la Galaxie, qui est à retrouver sur la plateforme Disney+.