Star Wars Jedi: Survivor repousse sa sortie de quelques semaines

Star Wars Jedi: Survivor Now Arrives April 28th pic.twitter.com/PNtsL6kmER — EA Star Wars (@EAStarWars) January 31, 2023

Les joueurs et les joueuses, ayant apprécié Star Wars: Jedi Fallen Order , attendent la suite des aventures de Cal Kestis, narrée dans. Malheureusement, il faudra faire preuve d'un peu plus de patience car Respawn Entertainment et EA ont, récemment, annoncé queComme vous le savez probablement déjà, Star Wars Jedi: Survivor devait sortir le 17 mars prochain. Or, comme indiqué dans une récente publication sur le compte officiel Twitter d'EA Star Wars,afin notamment « d'atteindre le niveau de finition que les fans méritent ». Nous pouvons lire la mention suivante :De ce fait, il va falloir attendre plusieurs jours supplémentaires avant de découvrir la suite des aventures de Cal Kestis puisque. D'après les dernières informations partagées, ce deuxième opus offrira une histoire plus sombre, complexe et profonde que celle proposée dans Fallen Order Rappelons, par ailleurs, qu'au début du mois de janvier de cette année, l'acteur Cameron Monaghan, qui incarne Cal Kestis, a déclaré : « Je veux que quiconque n'a jamais regardé un film Star Wars ou lu une histoire Star Wars puisse se plonger dans ce jeu et y jouer tout en étant capable de le comprendre ». Ainsi, les joueurs ne connaissant pas très bien la licence ou l'univers de George Lucas devraient pouvoir parcourir le titre, sans pour autant être se sentir perdus., qui doit se rendre disponible, à cette date, sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander selon plusieurs éditions