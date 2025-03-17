Un nouveau jeu Star Wars teasé, mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 mars 2025 à 16h22
Un nouveau jeu Star Wars s'apprête à être dévoilé, mais oubliez les sabres laser et les combats dynamiques : Lucasfilm Games prépare cette fois une expérience originale, dans la veine de XCOM ou Final Fantasy Tactics.
Un nouveau jeu Star Wars teasé, mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez

Star Wars s'essaye au jeu de tactique au tour par tour

Lucasfilm Games vient tout juste de teaser son nouveau jeu Star Wars qui sort des sentiers battus. Contrairement aux titres d'action classiques ou aux RPG d'aventure comme Star Wars Jedi, ce projet prendra la forme d'un jeu tactique au tour par tour.

Développé par le studio Bit Reactor, qui regroupe des vétérans de la franchise XCOM et d'autres grands titres tactiques, ce jeu promet d'offrir une expérience profondément stratégique dans l'univers Star Wars.

Une collaboration avec Respawn Entertainment ?

Une information particulièrement intrigante est apparue sur la page officielle du prochain événement « Star Wars Celebration », prévu le 19 avril 2025. En effet, Bit Reactor tiendra un panel de développeurs aux côtés de Respawn Entertainment, studio célèbre pour Star Wars Jedi: Fallen Order et Survivor, ainsi que Lucasfilm Games. Un leak en début d'année avait d'ailleurs annoncé l'annonce d'un nouveau jeu Star Wars pour ce mois d'avril...

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Cette association laisse supposer que le jeu aura une ampleur importante, peut-être même un niveau AAA pour consoles et PC. La question reste ouverte : Respawn sera-t-il activement impliqué dans ce projet, ou le studio sera-t-il simplement présent pour évoquer d'autres collaborations futures ?
Rejoignez Bit Reactor, Respawn Entertainment et Lucasfilm Games pour un premier aperçu exclusif du futur jeu tactique Star Wars lors du panel du 21 avril.

Vers un jeu ambitieux sur consoles et PC

Bien qu'aucun détail précis concernant les plateformes n'ait encore été officiellement communiqué, l'implication probable de Respawn Entertainment suggère fortement que le jeu visera un lancement sur consoles et PC plutôt que sur mobiles.

Ce choix stratégique pourrait élargir encore davantage l'univers vidéoludique Star Wars en proposant une expérience radicalement différente de celles connues jusqu'à présent.

Une révélation prévue lors de la Star Wars Celebration

La présentation officielle de ce nouveau jeu tactique Star Wars aura lieu à l'occasion de la Star Wars Celebration, où Lucasfilm Games promet de lever le voile sur le gameplay et le contenu du jeu. Cela intervient trois ans après son annonce, en janvier 2022. Celle-ci comprenait un total de trois jeux Star Wars en développement : Star Wars Jedi: Survivor, qui est déjà disponible, ce Star Wars RTS, mais aussi un jeu de tir à la première personne, encore discret.

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Les joueurs pourront découvrir ce projet prometteur et inattendu lors du panel prévu le 19 avril 2025, qui sera diffusé sur les différentes plateformes de streaming.  Cette annonce pourrait bien être l'une des plus intrigantes de l'année pour les fans de l'univers Star Wars et des jeux tactiques en général. Rendez-vous donc dès avril pour découvrir les premiers détails sur ce projet audacieux.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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