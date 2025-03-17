Un nouveau jeu Star Wars teasé, mais ce n'est pas du tout ce que vous imaginez



le 17 mars 2025 à 16h22 Publié par Corentin Rimbert le 17 mars 2025 à 16h22

Un nouveau jeu Star Wars s'apprête à être dévoilé, mais oubliez les sabres laser et les combats dynamiques : Lucasfilm Games prépare cette fois une expérience originale, dans la veine de XCOM ou Final Fantasy Tactics.