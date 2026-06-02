Star Wars Jedi 3, avec un Cal Kestis plus vieux, pourrait être révélé bientôt

Il se pourrait bien que Star Wars Jedi 3, qui présenterait potentiellement une version plus âgée de Cal Kestis, fasse une apparition durant les prochaines conférences.

Cela fait plusieurs années maintenant que les joueurs et les joueuses attendent d'en savoir plus à propos du potentiel Star Wars Jedi 3, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il se pourrait bien que leur souhait soit réalisé dans peu de temps : d'après une récente rumeur, Star Wars Jedi 3 pourrait être révélé durant les conférences de juin 2026.

Bientôt une annonce pour Star Wars Jedi 3 ?

En effet, dans le récent podcast Insider Gaming Weekly avec Tom Henderson, l'hôte de l'événement a suggéré que Star Wars Jedi 3 pourrait être dévoilé officiellement au cours des prochaines conférences de juin 2026. Ainsi, il se peut que Respawn Entertainment et EA profitent du Summer Game Fest, du State of Play du 2 juin ou encore du Xbox Games Showcase pour présenter les prochaines aventures de Cal Kestis.

Évidemment, à ce stade, il ne s'agit que d'une spéculation et surtout d'une rumeur. Or, il y a des chances que cela soit le cas, étant donné que le dernier opus de la franchise est sorti il y a trois ans maintenant. De plus, le Summer Game Fest est un événement connu pour ses multiples « World Premiere ». Affaire à suivre sur ce point, donc... Néanmoins, ce n'est pas la seule information non officielle concernant Star Wars Jedi 3 qui a été partagée.

Une version possiblement plus âgée de Cal Kestis dans Star Wars Jedi 3

Durant le même podcast Insider Gaming Weekly, qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Insider Gaming depuis le 29 mai dernier, Tom Henderson a indiqué que, d'après ce qu'il a entendu, Star Wars Jedi 3 pourrait proposer une version plus âgée de Cal Kestis. L'insider précise que l'écart entre le deuxième et troisième opus serait plus important que celui entre le premier et Star Wars Jedi: Survivor. De ce fait, Star Wars Jedi 3 pourrait présenter une version plus mature de Cal Kestis, qui a déjà fait beaucoup de chemin depuis ses débuts et qui aura le droit à d'autres aventures à l'avenir. Dans tous les cas, reste à savoir si ces informations sont vraies et surtout quel sera le postulat narratif de cette suite très attendue.