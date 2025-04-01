Le jeu Star Wars par Bit Reactor et Respawn fuite avant son annonce officielle



le 01 avril 2025 à 11h55 Publié par Corentin Rimbert le 01 avril 2025 à 11h55

Alors que Respawn Entertainment et Bit Reactor préparent une révélation officielle pour leur jeu de stratégie Star Wars à l'occasion du Star Wars Celebration, une série de captures d'écran viennent de fuiter, dévoilant les premières informations sur ce projet très attendu.