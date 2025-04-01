Le jeu Star Wars par Bit Reactor et Respawn fuite avant son annonce officielle

Alors que Respawn Entertainment et Bit Reactor préparent une révélation officielle pour leur jeu de stratégie Star Wars à l'occasion du Star Wars Celebration, une série de captures d'écran viennent de fuiter, dévoilant les premières informations sur ce projet très attendu.
Alors qu'il doit se révéler dans quelques jours, le prochain jeu Star Wars
, développé par Bit Reactor, a semble-t-il leaké sur la toile, nous donnant quelques informations.
Mis en avant par le média Mp1st
, ce leak provient visiblement du portfolio d'un artiste travaillant chez Bit Reactor, studio formé par plusieurs vétérans de Firaxis Games (XCOM). Bien que les captures datent de 2023 et présentent probablement une version préliminaire du jeu, elles nous donnent un premier aperçu très prometteur de ce que pourrait être ce nouveau titre dans l'univers Star Wars
.
Un gameplay tactique inspiré d'XCOM
À première vue, les images dévoilées suggèrent fortement une mécanique de jeu rappelant les célèbres titres d'action-stratégie en tour par tour développés par Firaxis, notamment XCOM: Enemy Unknown
et XCOM 2
. Parmi les détails les plus révélateurs, on note une vue isométrique typique du genre, ainsi qu'une interface rappelant très clairement celle d'XCOM.
Les captures d'écran montrent notamment un Mandalorien prenant pour cible un Stormtrooper, avec une mécanique de pourcentage de réussite pour les actions, caractéristique emblématique des jeux XCOM. Sur l'une des images, le personnage mandalorien dispose ainsi de 95 % de chances de succès
s'il lance un détonateur thermique sur l'ennemi.
Autre élément familier aperçu dans ces captures : la mécanique d'Overwatch
, permettant aux personnages de réagir automatiquement aux mouvements ennemis, semble également présente, avec une possibilité de combiner les zones couvertes par plusieurs personnages.
Une base opérationnelle pour préparer les missions
Comme dans les jeux de stratégie au tour par tour classiques, le jeu Star Wars proposera aux joueurs une base d'opérations où ils pourront préparer minutieusement leurs missions. Plusieurs points d'intérêt interactifs sont clairement visibles dans les images :
- Une Holotable servant vraisemblablement à choisir et planifier les missions principales.
- Une table de Special Ops, probablement dédiée à des objectifs secondaires.
- Une Armurerie permettant de personnaliser les équipements et armes des Mandaloriens.
Ces différents éléments promettent une dimension stratégique approfondie, encourageant les joueurs à gérer efficacement leurs équipes et leur équipement avant chaque mission.
Une production ambitieuse sous Unreal Engine 5
Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite par les studios, Respawn Entertainment avait confirmé, via une offre d'emploi publiée en mars 2024, que le jeu utilisera le moteur graphique Unreal Engine 5
, tirant profit notamment de la technologie d'éclairage dynamique Lumen.
Pour rappel, Bit Reactor a été fondé en janvier 2022 par plusieurs anciens développeurs de Firaxis Games, dont Greg Foertsch, qui avait précédemment travaillé sur XCOM: Enemy Unknown
et XCOM 2
. La qualité attendue est donc particulièrement élevée, ce qui explique l'attention portée à ce projet par les fans.
Une annonce officielle imminente
Le jeu de stratégie Star Wars de Bit Reactor et Respawn sera officiellement révélé lors du Star Wars Celebration, prévu le 19 avril 2025
. D'ici là, ces premiers aperçus officieux promettent déjà une expérience très séduisante pour les amateurs de jeux tactiques et de l'univers Star Wars
. Il ne reste plus qu'à attendre quelques jours supplémentaires pour découvrir tous les détails officiels de ce projet ambitieux.
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