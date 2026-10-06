Star Wars: Galactic Racer : Fuse Games prévoit d'augmenter la taille du groupe en multijoueur

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 octobre 2026 à 15h19
Fuse Games a, récemment, expliqué que le nombre maximal de personnes dans un groupe d'amis en multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer va être augmenté.
Star Wars: Galactic Racer : Fuse Games prévoit d'augmenter la taille du groupe en multijoueur

Disponible depuis le 6 octobre 2026 sur diverses plateformes de jeu, Star Wars: Galactic Racer a conquis la presse spécialisée et ravira, sans nul doute, de nombreux joueurs, fans ou non de la franchise. Toutefois, la communauté a pointé du doigt une limitation en multijoueur : seulement trois joueurs/amis peuvent se rejoindre et constituer un groupe. Fuse Games a entendu ce retour et a expliqué que la taille du groupe pour le multijoueur va être augmentée sur Star Wars: Galactic Racer.

À lire également

Star Wars: Galactic Racer devient le jeu le mieux noté de la franchise depuis 20 ans

Star Wars: Galactic Racer devient le jeu le mieux noté de la franchise depuis 20 ans

Une réévaluation prévue pour les groupes en multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer

star-wars-galactic-racer-course

C'est via une récente réponse adressée à un utilisateur Twitter/X que Fuse Games a annoncé un changement à venir concernant son nouveau titre : les développeurs ont prévu d'augmenter la taille maximale d'un groupe d'amis créé pour le multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer. À l'heure actuelle, et comme dit précédemment, la limite est de trois joueurs. Cependant, et selon les informations données par le studio, une nouvelle mise à jour apportera une modification de taille : la limite passera de trois à six joueurs.

Malheureusement, Fuse Games n'a pas partagé de date de sortie exacte pour ce nouveau patch, bien que celui-ci devrait se rendre disponible « dans les premières semaines » après le lancement de Star Wars: Galactic Racer. C'est, en tout cas, une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui comptent jouer à ce jeu de course avec leurs amis.

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars: Galactic Racer est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur différentes plateformes : 

  • PC (Steam)
    • Édition Standard39,99 € au lieu de 60 €, soit 33 % de réduction.
    • Édition Deluxe53,89 € au lieu de 80 €, soit 33 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 €56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Star Wars: Galactic Racer : La liste complète des trophées et des succès
Galactic Racer 06 octobre 2026

Star Wars: Galactic Racer : La liste complète des trophées et des succès

Star Wars: Galactic Racer dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il faut débloquer pour empocher le 100 % ou Platine. Nous vous donnons la liste complète.
Star Wars: Galactic Racer : Heure de sortie en France et prétéléchargement
Galactic Racer 05 octobre 2026

Star Wars: Galactic Racer : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Star Wars: Galactic Racer en France, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Star Wars: Galactic Racer devient le jeu le mieux noté de la franchise depuis 20 ans
Galactic Racer 02 octobre 2026

Star Wars: Galactic Racer devient le jeu le mieux noté de la franchise depuis 20 ans

Il aura fallu attendre plus de deux décennies pour qu'un jeu vidéo Star Wars atteigne un tel sommet critique. Star Wars: Galactic Racer vient de pulvériser les records sur Metacritic, confirmant le renouveau inattendu de la franchise avec un retour aux sources palpitant axé sur la course.

commentaire (0)