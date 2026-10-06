Star Wars: Galactic Racer : Fuse Games prévoit d'augmenter la taille du groupe en multijoueur

Fuse Games a, récemment, expliqué que le nombre maximal de personnes dans un groupe d'amis en multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer va être augmenté.

Disponible depuis le 6 octobre 2026 sur diverses plateformes de jeu, Star Wars: Galactic Racer a conquis la presse spécialisée et ravira, sans nul doute, de nombreux joueurs, fans ou non de la franchise. Toutefois, la communauté a pointé du doigt une limitation en multijoueur : seulement trois joueurs/amis peuvent se rejoindre et constituer un groupe. Fuse Games a entendu ce retour et a expliqué que la taille du groupe pour le multijoueur va être augmentée sur Star Wars: Galactic Racer.

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Une réévaluation prévue pour les groupes en multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer

C'est via une récente réponse adressée à un utilisateur Twitter/X que Fuse Games a annoncé un changement à venir concernant son nouveau titre : les développeurs ont prévu d'augmenter la taille maximale d'un groupe d'amis créé pour le multijoueur sur Star Wars: Galactic Racer. À l'heure actuelle, et comme dit précédemment, la limite est de trois joueurs. Cependant, et selon les informations données par le studio, une nouvelle mise à jour apportera une modification de taille : la limite passera de trois à six joueurs.

Malheureusement, Fuse Games n'a pas partagé de date de sortie exacte pour ce nouveau patch, bien que celui-ci devrait se rendre disponible « dans les premières semaines » après le lancement de Star Wars: Galactic Racer. C'est, en tout cas, une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui comptent jouer à ce jeu de course avec leurs amis.

@Anthony22012969 Thanks so much for the feedback! In terms of playing with friends in online multiplayer, we've got some good news. We're already working on increasing the current 3-player party limit to 6, targeting an update within the first few weeks after launch. More details soon. — STAR WARS: Galactic Racer™ (@SWGalacticRacer) October 5, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars: Galactic Racer est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur différentes plateformes :