Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Star Wars: Galactic Racer est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Devant débarquer au début du mois d'octobre 2026, Star Wars: Galactic Racer est plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans de l'univers et du genre. Comme toujours, les joueuses se posent diverses questions à propos du titre. Ainsi, certains d'entre eux se demandent si Star Wars: Galactic Racer est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous donnons la réponse à cette question dans ce qui suit.

Star Wars: Galactic Racer est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. En ce qui concerne le jeu de course de Fuse Games et Secret Mode, sachez que la réponse est positive : Star Wars: Galactic Racer dispose bien d'une dimension multijoueur. En revanche, il ne s'agit pas d'un jeu coopératif, étant donné que c'est du PvP/JcJ qui est proposé à la communauté.

Cette information est notamment visible sur la page Steam dédiée au titre. Sur celle-ci, nous pouvons voir la mention « JcJ en ligne » dans un encart sur la droite, ainsi que les mots suivants dans la partie descriptive :

Pilotez votre bolide et faites face à des alliances instables dans la campagne solo, ou affrontez les stratégies de vos adversaires en JcJ dans des combats acharnés où votre réputation vous suit.

Dès lors, et comme vous l'aurez compris, Star Wars: Galactic Racer possède un aspect multijoueur, en plus d'offrir une campagne jouable en solo. Cette nouvelle devrait ravir toutes celles et ceux qui espéraient pouvoir affronter leurs amis.











Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars: Galactic Racer doit sortir le 6 octobre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :