Star Wars: Galactic Racer accès anticipé : Est-il possible d'y jouer en avance ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 septembre 2026 à 16h25
Certains joueurs et joueuses se demandent si Star Wars: Galactic Racer propose un accès anticipé, et donc si le titre est jouable quelques jours avant son lancement.
Star Wars: Galactic Racer accès anticipé : Est-il possible d'y jouer en avance ?

À partir du début du mois d'octobre 2026, les joueurs et les joueuses vont pouvoir se lancer dans des courses effrénées sur Star Wars: Galactic Racer. Alors que son lancement approche à grand pas, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Star Wars: Galactic Racer dispose d'un accès anticipé, et donc si le jeu de course de Fuse Games est jouable en avance. Nous vous apportons la réponse à cette question.

Star Wars: Galactic Racer possède t-il un accès anticipé ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est négative : Star Wars: Galactic Racer ne propose pas d'accès anticipé. Cela signifie que le titre ne peut pas être découvert avec quelques jours d'avance. Dès lors, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne concernant le jeu de course dans l'univers Star Wars de Fuse Games, et ce, peu importe l'édition choisie : il faut attendre le 6 octobre 2026 pour pouvoir prendre part à la Ligue Galactique ou affronter d'autres personnes en multijoueur.

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De plus, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Star Wars: Galactic Racer ne possède pas de version démo gratuite. Il se peut qu'une soit proposée après le lancement, mais rien n'est sûr pour le moment. Par ailleurs, si vous vous questionnez au sujet des véhicules disponibles sur le titre, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

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Pour conclure, rappelons que Star Wars: Galactic Racer débarque le 6 octobre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût : 

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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