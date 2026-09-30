Star Wars: Galactic Racer est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 septembre 2026 à 10h03
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Star Wars: Galactic Racer est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Star Wars: Galactic Racer est-il dans le Game Pass ?

Développé par Fuse Games et édité par Secret Mode, Star Wars: Galactic Racer, qui est considéré comme un jeu de course avec une dimension multijoueur, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre de Fuse Games sera dans le célèbre service de Microsoft, le Game Pass, afin de savoir s'il est nécessaire ou non de passer par la case achat.

Ci-dessous, nous vous partageons les informations à connaître à propos de la disponibilité de Star Wars: Galactic Racer dans le Game Pass.

Star Wars: Galactic Racer est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : il n'est pas prévu que Star Wars: Galactic Racer entre dans le catalogue du Game Pass, à ce jour. En effet, à travers les différentes communications officielles, Fuse Games n'a pas annoncé l'entrée de son jeu dans le fameux service de Microsoft.

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Toutefois, il y a des chances que Star Wars: Galactic Racer intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, arrivent régulièrement dans ledit service, et ce, tous les mois, pour être plus précis. Dès lors, il se peut que Fuse Games et Secret Mode décident de proposer Star Wars: Galactic Racer dans le Game Pass, à l'avenir. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est sûr, à ce stade. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Star Wars: Galactic Racer débarque le 6 octobre 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à prix réduit sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût : 

  • PC (Steam)
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  • PS5
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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