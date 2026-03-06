Le remake de Star Wars KOTOR est toujours en vie et le développement continue

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 mars 2026 à 17h32
Cinq ans après son annonce initiale, le très attendu remake de Star Wars Knights of the Old Republic donne enfin de ses nouvelles. Une déclaration brève mais rassurante de Saber Interactive vient confirmer que le développement de ce jeu de rôle mythique se poursuit malgré les difficultés rencontrées.
Le remake de Star Wars KOTOR est toujours en vie et le développement continue
Annoncé en grande pompe en 2021, le remake du légendaire jeu de rôle de BioWare s'était depuis muré dans un silence assourdissant. Les fans de la galaxie lointaine commençaient légitimement à perdre espoir face à l'absence totale de communication et aux rumeurs de difficultés internes. Pourtant, une récente prise de parole vient raviver la flamme de l'espoir pour ce projet ambitieux.

Une confirmation laconique mais essentielle

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Le directeur créatif de Saber Interactive, Tim Willits, a profité d'une interview accordée à IGN pour clarifier la situation actuelle du jeu. Face aux interrogations persistantes de la communauté et des journalistes, le dirigeant a choisi la carte de la concision extrême pour aborder le sujet brûlant de ce titre très attendu. Treize petits mots qui viendront rassurer toute une communauté.
Oui, il est toujours en développement. C'est tout ce que je peux dire.
Cette déclaration a le mérite de rassurer les joueurs sur la survie du projet. Le titre, qui vise à moderniser l'un des jeux de rôle les plus appréciés de l'histoire du jeu vidéo, n'est donc pas annulé. Les équipes continuent de travailler sur cette refonte complète qui promet de remettre au goût du jour l'univers riche et complexe imaginé à l'origine par les créateurs de Mass Effect.

Un développement marqué par les turbulences

Si le jeu est toujours en vie, son parcours est loin d'être un fleuve tranquille. Les différents bruits de couloir ont mis en lumière d'importants bouleversements en coulisses. Initialement confié au studio Aspyr, le projet aurait finalement changé de mains. Selon de récentes indiscrétions, c'est désormais l'équipe de Mad Head Games qui aurait repris les rênes de cette ambitieuse refonte.

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Ce changement de direction illustre la complexité de s'attaquer à un monument tel que Knights of the Old Republic. Les attentes sont colossales et la pression sur les développeurs est immense. Mais les ambitions autour de la franchise ne s'arrêtaient pas au premier opus. Des discussions sérieuses ont eu lieu concernant une réimagination de sa suite directe. Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, a d'ailleurs confirmé l'existence de ces pourparlers.
Juliet était le nom de code d'un projet dans le cadre duquel nous allions réaliser un remake complet de KOTOR II avec des graphismes et un gameplay modernes, tout en conservant l'histoire, les personnages et le contenu général. C'était quelque chose dont nous discutions avec Aspyr.
Cependant, ce second chantier semble actuellement mis en pause, les efforts se concentrant visiblement sur la finalisation du premier volet.

Une galaxie de nouveaux projets

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Pendant que le remake poursuit son long cheminement, les amateurs de sabres laser ont de quoi se réjouir. L'annonce récente de Star Wars: Fate of the Old Republic, un nouveau jeu de rôle solo dirigé par Casey Hudson, l'ancien directeur du jeu original, suscite un vif intérêt. Ce successeur spirituel pourrait même arriver sur nos écrans avant le remake tant attendu.

L'avenir vidéoludique de la franchise s'annonce d'ailleurs particulièrement chargé. Entre le jeu de tactique au tour par tour Star Wars Zero Company, le troisième volet des aventures du Jedi Cal Kestis par Respawn Entertainment, mais aussi Star Wars: Galactic Racer, sans oublier Star Wars Eclipse de Quantic Dream, les joueurs auront largement de quoi explorer la galaxie dans les années à venir.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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