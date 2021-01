Star Wars: Battlefront 3 pourrait être en développement

Battlefront 3 bientôt annoncé ?

Malgré les critiques,, même si EA et DICE avaient probablement imaginé séduire un peu plus de joueurs. Mais le scandale des loot boxes a largement entaché la sortie du titre en novembre 2017. En avril dernier, nous apprenions que le studio ne publierait plus de mise à jour après le déploiement de la bataille de Scarif , laquelle avait ajouté, par exemple, de nouvelles cartes et des nouveaux modes.À l'époque, en septembre 2019, les développeurs avaient indiqué qu'il était probable de voir une suite débarquer, mais que si tel était le cas, il faudrait se montrer patient . Un peu plus tard, suite à la sortie de Fallen Order, un leaker avait avancé l'hypothèse que ce troisième opus soit lancé en 2024 . Il semblerait toutefois que nous pourrions le voir arriver un peu plus tôt.En effet, suite à l'annonce de la possibilité de récupérer gratuitement Star Wars: Battlefront II entre les 14 et 21 janvier , plusieurs membres de DICE ont réagi au tweet, pouvant s'apparenter à du teasing, notamment un tweet mentionnant un « trois ». Bien évidemment, cela pourrait tout simplement être une blague pour jouer avec la communauté, mais un utilisateur de reddit a remarqué que plusieurs acteurs ayant prêté leurs traits pour la licence étaient présents à Los Angeles en fin d'année 2020, pour de la motion capture. Notez que DICE possède un bureau à Los Angeles depuis 2013.Il est bien évidemment trop tôt pour être certain que, mais les studios travaillent bel et bien sur un nouveau projet. Le fait que Battlefront 2 soit gratuit pourrait également être un indice supplémentaire,