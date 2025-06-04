Les jeux PlayStation les plus téléchargés en mai 2025 avec un jeu Microsoft et une très, très grosse surprise

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 juin 2025 à 16h32
Comme tous les mois, PlayStation a communiqué la liste des jeux les plus téléchargés le mois dernier, en mai 2025. Une grosse surprise s'y est glissée.
Les jeux PlayStation les plus téléchargés en mai 2025 avec un jeu Microsoft et une très, très grosse surprise
PlayStation a révélé, via un article sur le site PlayStation Blog une liste indiquant les jeux les plus téléchargés sur le PS Store, en Europe et aux États-Unis, au cours du mois de mai 2025. Le classement proposé comprend des titres PS5, mais aussi PS4, PS VR2 (catégorie que nous laissons de côté), et des jeux free-to-play. Nous ne mentionnerons pas non plus le classement nord-américain.

Classement des jeux les plus téléchargés sur le PS Store en mai 2025

En ce qui concerne les jeux PS5, c'est un (encore) jeu Microsoft qui domine les débats avec Forza Horizon 5, tandis que suivent Clair Obscur: Expedition 33 qui continue de se vendre, mais aussi FC 25 qui revient parmi les tops. La suite est marquée par la présence de GTA V, du récent Elden Ring Nightreign, ou encore F1 25, lui aussi sorti fin mai.  

Voici le classement sur PS5 :
Pour ce qui est des jeux PS4, nous retrouvons la grosse surprise Star Wars Battlefront 2 qui continue de battre des records, entraînant même de nombreuses demandes pour sortir Battlefront 3. Red Dead Redemption 2 et FC 25 complètent le podium. 
  • STAR WARS Battlefront II
  • Red Dead Redemption 2
  • FC 25
  • The Last of Us Remastered
  • Minecraft
  • GTA V
  • A Way Out
  • Batman: Arkham Knight
  • Need for Speed Heat
  • Unravel Two
  • The Forest
  • Mortal Kombat X
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Gang Beasts
  • Middle-earth: Shadow of War
  • Assassin's Creed Odyssey
  • Watch Dogs 2
  • Battlefield V
  • Mafia III: Definitive Edition
  • Tekken 7
À propos des free-to-play, disponibles sur PS5 et PS4, peu de changements à noter, si ce n'est l'ordre qui change et l'arrivée de deux nouveaux jeux, FragPunk et Palia. 
Avec le mois de juin chargé, il est plus que probable que ces classements soient largement modifiés, avec notamment les présence de MindsEyeRematch et probablement Death Stranding 2.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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