Star Wars: Battlefront 2 offert sur l'Epic Games Store le 14 janvier

Star Wars: Battlefront 2 gratuit sur l'Epic Games Store

Comment récupérer Star Wars: Battlefront 2 gratuitement ?

Depuis maintenant deux ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z ou même la trilogie Batman: Arkham. Pour ce début d'année 2021, nous pourrons récupérerDès le 14 janvier, et pour une durée d'une semaine,. Le studio ne se contente pas de nous offrir la version classique du jeu puisque nous avons affaire à la Celebration Edition, qui est disponible depuis un peu plus d'un an. En plus du contenu de base, de nombreux éléments de personnalisation, dont ceux de la dernière trilogie, sont disponibles.Pour rappel,propose une campagne solo, de quelques heures, et une multitude de modes multijoueur, se déroulant sur des cartes issues de l'univers de Star Wars. Malgré les nombreuses critiques à sa sortie suite au scandale des microtransactions, les joueurs ont, au fil du temps, été séduits par l'expérience.Une suite est envisagée, mais ne devrait pas arriver tout de suite Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès le 14 janvier à 17h et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu.Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store à cette adresse