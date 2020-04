Plus de deux ans après le lancement de Star Wars: Battlefront 2, nous venons d'apprendre que la bataille de Scarif serait l'ultime mise à jour.

Bataille de Scarif, détail de la dernière mise à jour

Les cartes de l'Âge de la Rébellion (Hoth, l'Étoile de la Mort II, Yavin 4, Tatooine, et Scarif) arrivent dans les modes Action instantanée et Suprématie.

Le mode coopération voit trois nouvelles cartes être disponibles : Scarif, le croiseur stellaire MC85 et le croiseur de classe Resurgent.

Le mode coopération peut dorénavant être jouable hors-ligne avec des alliés contrôlés par l'IA.

Les cartes Crait et Scarif arrivent dans les modes Affrontement Héroïque et Confrontation de Héros.

Nouvelles apparences de personnage pour Rey, Kylo Ren, l'Empereur Palpatine et Dark Maul (voir dans la vidéo plus bas).

Disponible depuis le mois de novembre 2017,s'est, au fil du temps, amélioré pour proposer une aventure digne de ce nom à ses nombreux joueurs., ajoutant pléthore de nouveautés, et améliorant l'expérience de jeu qui n'était pas au rendez-vous fin 2017 suite à la controverse des loot boxes... Cependant, avec le temps, les développeurs ont compris la demande des joueurs et ont su proposer un contenu plus qualitatif grâce aux mises à jour de contenu. Celle de ce 29 avril, mettant en avant le film, sera la dernière de...Pour cette dernière mise à jour, DICE et Electronic Arts ont voulu faire les choses bien et proposent donc un contenu assez intéressant. Vous pouvez retrouver les principales informations à retenir de cette mise à jour ci-dessous :Suite à cette mise à jour, la vie ne s'arrêtera pas pour autant dans, puisque des événements communautaires seront de temps à autre disponibles. Les serveurs ne seront pas fermés de sitôt, mais il ne faudra plus compter sur du contenu inédit... DICE devrait désormais se concentrer sur son prochain titre majeur, à savoir le nouveau Battlefield, qui n'a pas encore été révélé.Pour rappel, Star Wars: Battlefront 2 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous le procurer à moindre coût, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :