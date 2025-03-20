Split Fiction : Un niveau secret ultra difficile découvert, avec une récompense exceptionnelle à la clé

Vous pensiez avoir terminé Split Fiction ? Un niveau secret particulièrement corsé baptisé « Laser Hell » attend les duos les plus talentueux, avec une récompense hors norme.
Disponible depuis quelques semaines à peine, Split Fiction, le dernier jeu coopératif du studio Hazelight, cache encore de nombreux mystères. Parmi eux, un niveau secret extrêmement difficile appelé Laser Hell
défie les joueurs les plus audacieux. Et attention, car les premiers joueurs à l'avoir terminé ont remporté bien plus qu'un simple trophée virtuel.
Une récompense réelle pour un exploit virtuel
Ce niveau secret est si ardu que même les développeurs de chez Hazelight avouent avoir eu du mal à le compléter. Pourtant, les créateurs de contenu E1uM4y et Sharkov
ont récemment réussi l'exploit de terminer ce défi. En récompense, les deux joueurs auront l'opportunité exceptionnelle de se rendre dans les locaux de Hazelight en Suède, afin de découvrir en exclusivité le prochain jeu actuellement en préparation au studio
.
Une fois le niveau terminé, une vidéo spéciale apparaît, avec Josef Fares, directeur du studio, félicitant personnellement les vainqueurs :
Ce défi est tellement difficile que même très peu de membres de notre équipe sont capables de le réussir. Votre accomplissement est vraiment impressionnant
- Josef Fares, directeur du studio Hazelight.
Le directeur de jeu a également confirmé sur Twitter que les gagnants seraient invités directement au studio en Suède.
Comment débloquer le niveau secret « Laser Hell » ?
Pour accéder à ce niveau caché particulièrement complexe, les joueurs devront résoudre plusieurs énigmes dans le jeu de base. Une fois débloqué, le niveau vous confrontera à des plateformes instables et des lasers mortels, rendant chaque saut extrêmement dangereux.
La moindre erreur est fatale, et très peu de joueurs à ce jour ont réussi à maîtriser toutes les mécaniques nécessaires pour venir à bout du défi. Si vous souhaitez relever le challenge, une vidéo explicative est déjà disponible sur YouTube afin de vous aider à accéder à ce niveau caché.
Un succès phénoménal pour Split Fiction
Sorti récemment, Split Fiction a déjà rencontré un immense succès, franchissant la barre des deux millions d'exemplaires vendus en seulement une semaine
. Cette performance exceptionnelle démontre l'engouement massif autour du jeu, notamment grâce à ses mécaniques coopératives innovantes et à son gameplay très exigeant.
Split Fiction est également le premier jeu édité par EA depuis une décennie à atteindre un niveau critique aussi élevé, confirmant son statut de jeu incontournable de 2025. Et confirmant également la qualité de Hazelight Studios, qui avait déjà trouvé le succès avec ses deux précédents jeux, dont l'excellent It Takes Two.
Si vous pensez avoir ce qu'il faut pour affronter le terrible niveau Laser Hell, rassemblez votre meilleur partenaire et tentez votre chance. Qui sait, vous pourriez être les prochains à décrocher une récompense aussi extraordinaire !
Rappelons que vous trouverez des guides sur le nombre de chapitres disponible
, sa jouabilité en solo
, mais aussi si une sortie sur Nintendo Switch est prévue
. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette aventure avec l'un de vos proches, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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