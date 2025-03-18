Hazelight Studios (Split Fiction) travaille déjà sur son prochain jeu

Peu de temps après le lancement de Split Fiction, Hazelight Studios s'est lancé dans le développement de son prochain jeu.

Un nouveau jeu déjà en chantier, du côté d'Hazelight Studios

Personnellement, chaque fois qu'un jeu est sorti, j'en ai fini avec lui. Je suis un peu comme "Ok, passons à la chose suivante". Mais cela a été particulièrement spécial parce que je dirais que c'est le jeu [Split Fiction] le mieux accueilli que nous ayons fait. Mais, pour être honnête, tout le monde est super content, mais je suis tellement concentré et excité par le prochain projet que nous avons déjà commencé, je tiens à le dire. Je suis donc très, très enthousiaste.

PC Édition Standard → 36,49 € au lieu de 50 €, soit 27 % de réduction.

Xbox Series

Édition Standard → 30,29 € au lieu de 50 €, soit 39 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Alors que le jeu coopératif,, est sorti il y a seulement deux semaines (au moment où nous écrivons ces lignes),En effet, dans le podcast the Friends Per Second, partagé sur la chaîne YouTube Skill Up,Toutefois, il ne faut pas s'attendre à avoir des informations précises au sujet du prochain jeu d'Hazelight Studios, dans les prochains mois, car celui-ci n'en est encore qu'à ses débuts. Nul doute que nous en saurons plus en temps voulu. Reste à savoir ce qu'Hazelight Studios nous réserve. Affaire à suivre, donc...Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est disponible depuis le 6 mars 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette aventure avec l'un de vos proches, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :