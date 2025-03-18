Hazelight Studios (Split Fiction) travaille déjà sur son prochain jeu

Peu de temps après le lancement de Split Fiction, Hazelight Studios s'est lancé dans le développement de son prochain jeu.
Alors que le jeu coopératif, Split Fiction
, est sorti il y a seulement deux semaines (au moment où nous écrivons ces lignes), Josef Fares a fait une annonce qui ravira la communauté : Hazelight Studios travaille d'ores et déjà sur son prochain titre
.
Un nouveau jeu déjà en chantier, du côté d'Hazelight Studios
En effet, dans le podcast the Friends Per Second, partagé sur la chaîne YouTube Skill Up, Josef Fares a déclaré qu'Hazelight Studios est déjà pleinement concentré sur son prochain titre, qui est en développement depuis un mois environ
:
Personnellement, chaque fois qu'un jeu est sorti, j'en ai fini avec lui. Je suis un peu comme "Ok, passons à la chose suivante". Mais cela a été particulièrement spécial parce que je dirais que c'est le jeu [Split Fiction] le mieux accueilli que nous ayons fait. Mais, pour être honnête, tout le monde est super content, mais je suis tellement concentré et excité par le prochain projet que nous avons déjà commencé, je tiens à le dire. Je suis donc très, très enthousiaste.
Toutefois, il ne faut pas s'attendre à avoir des informations précises au sujet du prochain jeu d'Hazelight Studios, dans les prochains mois, car celui-ci n'en est encore qu'à ses débuts. Nul doute que nous en saurons plus en temps voulu. Reste à savoir ce qu'Hazelight Studios nous réserve. Affaire à suivre, donc...
Rappelons, en guise de conclusion, que Split Fiction
, qui est disponible depuis le 6 mars 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette aventure avec l'un de vos proches, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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