Hazelight Studios (Split Fiction) travaille déjà sur son prochain jeu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 mars 2025 à 17h22
Peu de temps après le lancement de Split Fiction, Hazelight Studios s'est lancé dans le développement de son prochain jeu.
Hazelight Studios (Split Fiction) travaille déjà sur son prochain jeu
Alors que le jeu coopératif, Split Fiction, est sorti il y a seulement deux semaines (au moment où nous écrivons ces lignes), Josef Fares a fait une annonce qui ravira la communauté : Hazelight Studios travaille d'ores et déjà sur son prochain titre.

Un nouveau jeu déjà en chantier, du côté d'Hazelight Studios

En effet, dans le podcast the Friends Per Second, partagé sur la chaîne YouTube Skill Up, Josef Fares a déclaré qu'Hazelight Studios est déjà pleinement concentré sur son prochain titre, qui est en développement depuis un mois environ
Personnellement, chaque fois qu'un jeu est sorti, j'en ai fini avec lui. Je suis un peu comme "Ok, passons à la chose suivante". Mais cela a été particulièrement spécial parce que je dirais que c'est le jeu [Split Fiction] le mieux accueilli que nous ayons fait. Mais, pour être honnête, tout le monde est super content, mais je suis tellement concentré et excité par le prochain projet que nous avons déjà commencé, je tiens à le dire. Je suis donc très, très enthousiaste.
Toutefois, il ne faut pas s'attendre à avoir des informations précises au sujet du prochain jeu d'Hazelight Studios, dans les prochains mois, car celui-ci n'en est encore qu'à ses débuts. Nul doute que nous en saurons plus en temps voulu. Reste à savoir ce qu'Hazelight Studios nous réserve. Affaire à suivre, donc...

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Split Fiction, qui est disponible depuis le 6 mars 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous aussi vous souhaitez découvrir cette aventure avec l'un de vos proches, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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