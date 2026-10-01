Massive Entertainment prend du galon et récupère plusieurs licences d'Ubisoft

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 octobre 2026 à 11h47
Ubisoft réorganise ses forces vives. La division Creative House 2 adopte officiellement le nom de Massive Entertainment et prend les commandes de Splinter Cell, Ghost Recon et The Division (laquelle était déjà sous la houlette de Massive). Une restructuration majeure qui rassemble plusieurs studios internationaux sous une même bannière.
Massive Entertainment prend du galon et récupère plusieurs licences d'Ubisoft

L'éditeur français Ubisoft poursuit sa mue et sa réorganisation interne. Dans le cadre de sa restructuration visant à optimiser ses coûts de développement, l'entreprise a annoncé que sa division jusqu'ici nommée Creative House 2 opérera désormais sous l'identité de Massive Entertainment. Ce nom, bien connu des joueurs pour être celui du studio suédois à l'origine de The Division et plus récemment de Star Wars Outlaws, devient ainsi une véritable marque de l'éditeur français.

Un regroupement stratégique des talents internationaux

ubisoft

Cette nouvelle entité ne se limite plus aux seules frontières de la Suède. Elle englobe désormais les équipes de développement situées à Toronto, Montréal et Paris. L'objectif d'Ubisoft est de centraliser l'expertise technologique et créative autour de ses licences phares et d'un studio qui a prouvé par son savoir-faire ces dernières années.

Sous la direction de Christoph Hartmann, vétéran de l'industrie passé par Amazon Game Studios et 2K Games, cette nouvelle structure aura, entre autres, la lourde tâche de piloter l'avenir des franchises estampillées Tom Clancy. Les séries The Division, Ghost Recon et le très attendu remake de Splinter Cell sont désormais sous la responsabilité directe de cette incarnation repensée de Massive Entertainment.

« Rassembler nos équipes sous une seule identité nous donne l'opportunité de combiner l'énergie créative et l'expertise à travers Montréal, Paris, la Suède et Toronto pour façonner la prochaine génération de ces franchises emblématiques », a déclaré Christoph Hartmann sur le site officiel.

Des licences cultes et de nouvelles propriétés intellectuelles

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Si les jeux de tir coopératifs et compétitifs restent au cœur de l'ADN de Massive, le studio élargit également ses horizons. En plus de ces licences historiques, l'entité travaillera sur de nouvelles propriétés intellectuelles originales, dont le mystérieux projet March of Giants, récemment acquis auprès d'Amazon.

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Une restructuration sur fond de réductions budgétaires

Ce changement de nom et d'organisation intervient dans un contexte économique particulièrement tendu pour le géant français du jeu vidéo. La création des différentes divisions internes s'inscrit dans un plan de restructuration plus vaste, marqué par des retards, des annulations de jeux et des fermetures de studios à travers le monde, notamment à Stockholm ou Halifax.

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L'avenir de Sam Fisher et des agents de The Division repose désormais sur les épaules de ce colosse aux multiples nationalités, qui devra impérativement renouer avec le succès critique et commercial, ce qui ferait un bien fou à l'éditeur français.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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